Krasse Abrechnung in TV-Show: "Hast keine eigene Meinung, bist ein Fähnchen im Wind"

Radziejowice (Polen) - In den Folgen 11 und 12 vom "Promihof" steht die nächste Nominierung, insbesondere für Kandidatin Pinar Sevim (39), unter keinem guten Stern. Die Arme bekommt richtig ihr Fett weg.

Pinar Sevim (39, M.) hat verbotenerweise Süßigkeiten und Chips mit in den "Promihof" geschmuggelt. © RTLZWEI

Den Stein ins Rollen gebracht hat die "taff"-Bekanntheit jedoch selbst. Im Gespräch mit Nina Reh (24) und Aurelia Lamprecht (26) entdeckt Nadja Grossmann auf Pinars Bett eine Tasche voll mit Leckereien. "Krass, die hat Chips dabei und Schokolade. Finde ich voll unfair", wettert die 26-Jährige.

Ihre pikante Entdeckung bleibt nicht unbemerkt und ruft einen Bodyguard der Produktion auf den Plan, der die Tasche nach kurzer Inspizierung beschlagnahmt.

Da die 39-Jährige damit klar gegen die Regeln verstoßen hat, folgt prompt eine saftige Strafe: 5000 Euro weniger im Jackpot. Außerdem muss Pinar als "Jungbäuerin" Aufgaben ihrer Mitstreiter erfüllen, um so wieder etwas Geld einzuspielen.

Doch bei vielen Mitbewohnern ist sie mit ihrer Schmuggel-Aktion unten durch. Vor allem Nadja hat es auf ihre Konkurrentin abgesehen, die sie schon vor der Show kannte.

Beim Ausmisten teilt sie ordentlich gegen Pinar aus: "Hier drin bist du für mich eine pure Enttäuschung. Du hast keine eigene Meinung, bist ein Fähnchen im Wind und hast hier drin auch nichts zu suchen."