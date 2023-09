40.000 Euro Schaden bei sächsischem Fahrradhändler: Diebstähle auf Bestellung?

Doch nur knapp zwei Monate später, in der Nacht vom 22. zum 23. Juni, brachen die Diebe das erste Mal in den Laden ein.

"Wir haben uns mit dem Vermieter zusammen im Keller Räume geschaffen, die abgesperrt, verschlossen und vergittert sind, und wähnten uns eigentlich relativ sicher", so Große.

Seit 2. Mai dieses Jahres findet man in dem Wohn- und Gewerbekomplex "Trigaleria" im Osten Markkleebergs das Fahrradgeschäft "GROSSE Radwelt".

Doch auch die halfen nicht. Am Wochenende darauf schlugen sie ein zweites Mal zu.

Die Polizei sucht vorrangig nach E-Bikes der Hersteller Fuji und Kalkhoff, deren Wert zwischen 3000 und 5000 Euro liegt. (Symbolbild) © Arne Dedert/dpa

Auch die Polizei könne bisher nur Thesen aufstellen.

"Eine These wäre zum Beispiel, dass sie sich bei dem ersten Einbruch von Donnerstag auf Freitag recht ungestört gefühlt haben, den Zugang als leicht empfunden haben und deswegen erneut in den Keller des Fahrradgeschäfts eingebrochen sind", so Polizeisprecherin Sandra Freitag.

Ein weiterer Ansatz sei, dass sich der einfache Zugang in den Täterkreisen herumgesprochen habe.

Bisher sei noch zweimal versucht wurden, in das Lager zu kommen, wobei die Diebe jedoch scheiterten.

Die Polizei suche seitdem vordergründig nach den Rädern der Firmen Kalkhoff und Fuji, deren Wert zwischen 3000 und 5000 Euro liegt.

Die Behörden ermitteln wegen besonders schweren Falls des Diebstahls und suchen Zeugen, die Hinweise zum Einbruch oder verdächtigen Wahrnehmungen in Garagen, Kellern oder Wohnungen geben können.