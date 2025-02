Autodiebstähle mit Gameboy: Neue Methode bereitet LKA Sorgen

Autodiebe gehen schon lange nicht mehr nur mit der Brechstange vor. (Symbolbild) © 123rf/fusssergei

Wie in der Sendung beleuchtet wird, sind die Fälle von Autodiebstählen in den vergangenen Jahren deutschlandweit um 28 Prozent gestiegen, aktuell wird demnach nach mehr als 50.000 Fahrzeugen gefahndet.

Dabei stehen nicht nur Autos im Fokus der Täter, sondern vor allem auch Baumaschinen. Die stellen aufgrund ihrer oftmals nur mangelhaften Sicherung leichte Beute dar: Da es nur eine begrenzte Anzahl von Schloss-Varianten an den Maschinen gibt, kann man inzwischen sogar ganz einfach bei Temu die passenden Schlüssel bestellen.

Die Arbeit der Ermittler wird also vor allem durch die rasanten technischen Neuerungen erschwert, wie in dem Beitrag beschrieben wird: Die Täter greifen oftmals zu sogenannten Funk-Verlängerern, die das Signal von Autoschlüsseln in der Nähe abfangen und weiterleiten können, um die Fahrzeuge mühelos und ohne Schäden öffnen zu können.

Eine Weiterentwicklung dieses Konzeptes stellt beispielsweise auch das "Gameboy Tool" dar, das auf russischen Websites für 24.000 Dollar angeboten wird und mit dem man blitzschnell per Knopfdruck das Autoschlüsselsignal imitieren kann.