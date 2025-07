Sechs Frauen auf Stadtfest K.-o.-Tropfen ins Getränk gemischt: "Es ist alles wie ausgelöscht"

Nach den Vorfällen auf dem Stadtfest laufen die Ermittlungen der Polizei. (Symbolfoto) © 123rf/naturetron

"Es ist alles wie ausgelöscht. Ich habe mehrfach versucht, mich an diesen Abend zu erinnern, aber es geht einfach nicht", berichtet eines der Opfer in der MDR-Sendung "Kripo live". Sie und die weiteren betroffenen Damen sind sich sicher, dass ihnen K.-o.-Tropfen in ihr Getränk gemischt wurden.

"Im Rahmen einer Veranstaltung in Bad Salzungen kam es zu mehreren Vorfällen, bei denen Frauen Symptome zeigten, die mit reinem Alkoholkonsum nicht zu vereinbaren sind", erklärt Anne-Kathrin Seifert von der Polizei Suhl in dem Beitrag. Ermittelt werde deshalb auch wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Vorfälle auf dem Stadtfest ereigneten sich am Freitagabend (20. Juni) und am Samstagabend (21. Juni).

Eine weitere betroffene Dame in dem Beitrag erzählt, dass sie zum Tanzen aufgefordert worden war, als ihre Freundin auf Toilette ging. Sie hatte ihr Getränk deshalb kurzzeitig abgestellt. "Das war wahrscheinlich der Knackpunkt an dem Abend", bilanziert sie.

Bei den anderen fünf bisher bekannten Betroffenen wurde das Getränk immer mit sich herumgetragen. Die Frauen hätten dabei unterschiedliche Getränke konsumiert, die sie auch an unterschiedlichen Verkaufsständen gekauft hatten.