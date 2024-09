Ehemann verprügelt, gesteinigt, zu Tode gequält: Mordkomplott im TV noch einmal aufgerollt

Die "Schwarze Witwe" Stefanie W. (damals 33), inzwischen sechsfache Mutter, bei einem der 41 Verhandlungstage vorm Dresdner Landgericht. Dirk W. (r.) war gerade einmal 37, als er von seiner Ehefrau, ihrem neuen Freund und einem Bekannten zu Tode gequält wurde. © Montage: privat; Steffen Füssel

Am 19. Juni 2020, einem Freitag, lockte Reinigungskraft Stefanie W. (damals 30) ihren von ihr getrennt lebenden Ehemann Dirk auf den Großenhainer Rahmenplatz. Er könne den gemeinsamen Sohn (4) sehen, hieß es. Doch statt eines Kindes erwarteten Dirk Stefan B. (28), neuer Geliebter der "Schwarzen Witwe", und das Pärchen Anke F. (50) und Andreas R. (51).



Die beiden Männer zerrten den jungen Vater in Stefanies grünen Opel Kombi. Während Anke auf ihn eindrosch, fuhr die inzwischen sechsfache Mama Stefanie in ein Waldstück bei Priestewitz.

Dort angekommen knüppelten Stefan und Andreas mit einem Baseballschläger auf Dirk ein. Der zerbarst über seinem Brustkorb, doch die Kerle machten mit den Stummeln einfach weiter.

Mehrfach fuhren Stefan und Andreas in den Wald. Denn trotz schwerster Verletzungen lebte Dirk W. qualvoll weiter. Am Samstag traten sie auf ihn ein, am Sonntag erschlugen sie ihn schließlich. Mit Steinen, die in der Spitze 50 Kilogramm wogen.