Einbrecher verwüsten Traditions-Brauhaus: "Diese Schäden sind eine neue Kategorie"

Mitte September wurde ins Brauhaus Saalfeld eingebrochen. Die Täter verwüsteten alles und klauten Bargeld. In "Kripo Live" war der Einbruch nun Thema.

Von Christian Rüdiger

Saalfeld - Im Brauhaus Saalfeld in Thüringen wird seit über 130 Jahren Bier gebraut. Immer wieder wird Leergut in kleineren Mengen vom Hof entwendet. Nun gab es einen Diebstahl, der alles Bisherige in den Schatten stellt.

Die Täter waren offenbar nur an Bargeld interessiert und hinterließen in der Brauerei blankes Chaos. (Symbolfoto) © Carsten Rehder/dpa In der MDR-Sendung "Kripo Live" spricht Jürgen Kachold, Geschäftsführer des Brauhauses Saalfeld, von einem Einbruch, den er so noch "nicht erlebt" habe. "Diese Schäden sind eine neue Kategorie", teilte er mit. Die Tat ereignete sich in der Nacht auf den 14. September dieses Jahres. Die Unbekannten näherten sich mit einem Auto auf einem Seitenweg der Brauerei an, kletterten über einen Zaun und drangen auf das Betriebsgelände ein, wie in der aktuellen "Kripo Live"-Folge erklärt wird. Über ein Fenster im Erdgeschoss gelangten sie in einen Gebäudekomplex der Brauerei. Dort brachen die Täter mehrere Schränke gewaltsam auf, durchwühlten alles und entdeckten eine Mappe mit Geld. Hierbei handelte es sich um die Tageseinnahmen vom vorherigen Freitag.

Limo-Sauerei im Brauhaus