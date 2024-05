Wie Johannas (†8) Mörder nach fast zwei Jahrzehnten verurteilt werden konnte: "Ich kriege sie nie mehr wieder"

Der Fall um Johanna Bohnacker (†8) sorgte deutschlandweit für Aufsehen - doch bis der Mord verurteilt werden konnte, sollten fast zwei Jahrzehnte vergehen.

Leipzig/Bobenhausen - Sie war draußen spielen und verschwand: Der Fall um Johanna Bohnacker sorgte deutschlandweit für Aufsehen - doch bis der Mord an der Achtjährigen verurteilt werden konnte, sollten fast zwei Jahrzehnte vergehen ...

Der Fall um Johanna Bohnacker (†8) sorgte deutschlandweit für Aufsehen - doch bis der Mord verurteilt werden konnte, sollten fast zwei Jahrzehnte vergehen. © DPA/lhe "Als Johanna nicht nach Hause gekommen ist zur verabredeten Zeit haben sich die Eltern gleich frühzeitig Gedanken gemacht und der Vater ist mit der Schwester losgezogen und die haben nach Johanna gesucht, haben sie nicht mehr gefunden und haben nur auf dem Radweg am Sportplatz in Bobenhausen dann das Fahrrad von Johanna aufgefunden", beschreibt Roland Fritsch, Leiter der Kriminaldirektion Gießen, jenen 2. September 1999 in der aktuellen Folge "Kripo live - Tätern auf der Spur". Die einzige Spur: Ein Zeuge sah einen auffällig langsam fahrenden Autofahrer - in einem VW-Jetta. 40 Kilometer vom Tatort entfernt, in Friedrichsdorf, finden die Ermittler einen auf die Beschreibung passenden Wagen. Der Besitzer: Rick J. - doch der hatte ein Alibi. Und auch die Farbe passte nicht ganz. Am 1. April 2000 dann die schreckliche Entdeckung: "An diesem Tag haben Spaziergänger im Wald bei Alsfeld die Überreste einer Mädchenleiche gefunden", so Fritsch. "Die Hoffnung ist einfach weg. Jetzt weiß ich zwar, wo sie ist, aber ich kriege sie nie mehr wieder", sagte Johannas Mutter Gabriele damals. Bei Johannas Leiche wurde unter anderem auch Klebeband entdeckt - mit dem Teil eines Fingerandrucks und Teppichfaserresten. Es folgten Massentests im Ort - ohne Treffer. Dann vergingen Jahre.

Rick J. tritt wieder in den Fokus

Johannas Vater Richard starb im Jahr 2016 - er sollte nie erfahren, was mit seiner Tochter geschehen ist. Doch dann wurden alte Akten digitalisiert - so entstanden neue Möglichkeiten. Und der mittlerweile 41-jährige Rick J. trat wieder in den Fokus. Im August 2016 sah ein Jäger in einem Maisfeld nahe Bobenhausen einen Mann mit einem gefesselten Mädchen bei sexuellen Handlungen - und stellte ihn gemeinsam mit anderen Leuten zur Rede. Es war Rick J. Es folgten Durchsuchungen - dabei wurde auch Klebeband entdeckt. Die Ermittler fanden raus: Rick J. war in der Vergangenheit bereits im Zusammenhang mit einem Angriff auf ein junges Mädchen und sexuellen Handlungen an einem Kind in Erscheinung getreten. Er wurde fast ein halbes Jahr lang beschattet. Außerdem wurde das Klebeband auf Fasern untersucht - ein Treffer. Und auch der Fingerabdruck konnte nun mit einer neuen Methode erneut überprüft werden - noch ein Treffer. Am 25. Oktober 2017 wurde Rick J. schließlich festgenommen - 18 Jahre nach der Tat.

Rick J.: "Ich bin dafür verantwortlich"