Frau auf Leipziger Friedhof verprügelt: Wer erkennt den brutalen Täter auf dem Phantombild?

Leipzig - Eine 57-jährige Leipzigerin wurde am 15. Juli auf dem Gelände des Friedhofs Kleinzschocher zum Opfer eines brutalen sexuellen Übergriffs . Bei "Kripo live" hat die Polizei nun einen neuen Zeugenaufruf gestartet - und fahndet öffentlich nach dem unbekannten Täter.

Eigentlich ist der Friedhof Kleinzschocher ein Ort der Besinnung und Ruhe. Am 15. Juli verwandelte sich das Gelände aber in einen Tatort. © Christian Grube

"Es war ein äußerst brutaler und überfallartiger Angriff auf die Frau", erzählt Polizeisprecherin Sandra Freitag bei "Kripo live". "Wir wissen nicht, ob es sich um eine Gelegenheitstat handelt, ob die Person es möglicherweise schon mal gemacht hat. Das sind alles Dinge, die wir noch klären müssen."

Die Attacke spielte sich am 15. Juli im Zeitraum zwischen 18.30 und 19.45 Uhr ab, als die 57-Jährige gerade mit der Grabpflege beschäftigt war. Dabei wurde sie von einem unbekannten Mann beobachtet - der sie schließlich auch ansprach und um "sexuelle Handlungen" bat, so Freitag.

Als die Frau verneinte, begann der Täter unvermittelt und äußerst brutal auf sie einzuschlagen, bis sie zu Boden ging. Unter dauerhaften Schlägen versuchte er ihr die Kleider vom Leib zu reißen. Er ließ schließlich erst von ihr ab, als sie lautstark um Hilfe schrie.

Die 57-Jährige machte sich nach der schrecklichen Tat und der Flucht des Mannes auf den Weg zum Polizeirevier Südwest, wo sie Anzeige erstattete. Ihr Verletzungsbild war derart schwer, dass noch vor Ort der Krankenwagen gerufen und sie ins Krankenhaus gebracht wurde. Laut Freitag erlitt die Frau diverse Gesichtsverletzungen, mehrere Hämatome und eine aufgeplatzte Lippe.

Bereits im Juli hatte die Polizei einen Zeugenaufruf zu der brutalen Attacke veröffentlicht, dieser wurde nun bei "Kripo live" auf den neuesten Stand gebracht: Mittels eines Phantombildes erhält der Täter nun ein Gesicht.

Auf der Website der Polizei könnt Ihr es einsehen.