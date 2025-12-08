Mega-Coup in Leipziger "baby-walz": Diebe klauen über 30 Kinderwagen aus Lager

Leipzig - Beim Leipziger Baby-Ausstatter "baby-walz" witterten sie ihr großes Geschäft. Mehrere Diebe drangen in einer Novembernacht in den Laden ein und klauten nicht nur Geld , sondern auch Kinderwagen und Babyschalen im großen Stil.

Die Täter haben es auf Kinderwagen und Babyschalen abgesehen. (Symbolbild) © 123rf/nomadsoul1

"Es hat eine Größenordnung erreicht, die wir bisher nicht kannten", erklärte Regionalverkaufsleiter Jens Blümel in der MDR-Fahndungssendung "Kripo live".

Noch nie zuvor habe es einen derartigen Einbruch in der 25-jährigen Historie des Ladens in der Querstraße gegeben.

Zwischen dem 8. November, 19 Uhr und dem 10. November, 9.30 Uhr räumten Unbekannte einen Großteil des Lagers aus.

Über die frei zugängliche Tiefgarage des Gebäudekomplexes verschafften sie sich Zutritt, brachen von dort aus die Lagertür der Filiale auf.

Dann luden sie über 30 Kinderwagen und Babyschalen ein. Darüber hinaus brachen sie den Tresor auf und klauten einen mittleren vierstelligen Geldbetrag und die Ersatzschlüssel.

Ihr Diebesgut war so umfangreich, dass sie es mit mehreren Fahrzeugen weggekarrt haben müssen.

Mit einem Feuerlöscher vertuschten sie mögliche Spuren im Lager und verschwanden mit Ware im Wert von über 30.000 Euro.