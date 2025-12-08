Mega-Coup in Leipziger "baby-walz": Diebe klauen über 30 Kinderwagen aus Lager
Leipzig - Beim Leipziger Baby-Ausstatter "baby-walz" witterten sie ihr großes Geschäft. Mehrere Diebe drangen in einer Novembernacht in den Laden ein und klauten nicht nur Geld, sondern auch Kinderwagen und Babyschalen im großen Stil.
"Es hat eine Größenordnung erreicht, die wir bisher nicht kannten", erklärte Regionalverkaufsleiter Jens Blümel in der MDR-Fahndungssendung "Kripo live".
Noch nie zuvor habe es einen derartigen Einbruch in der 25-jährigen Historie des Ladens in der Querstraße gegeben.
Zwischen dem 8. November, 19 Uhr und dem 10. November, 9.30 Uhr räumten Unbekannte einen Großteil des Lagers aus.
Über die frei zugängliche Tiefgarage des Gebäudekomplexes verschafften sie sich Zutritt, brachen von dort aus die Lagertür der Filiale auf.
Dann luden sie über 30 Kinderwagen und Babyschalen ein. Darüber hinaus brachen sie den Tresor auf und klauten einen mittleren vierstelligen Geldbetrag und die Ersatzschlüssel.
Ihr Diebesgut war so umfangreich, dass sie es mit mehreren Fahrzeugen weggekarrt haben müssen.
Mit einem Feuerlöscher vertuschten sie mögliche Spuren im Lager und verschwanden mit Ware im Wert von über 30.000 Euro.
"Kripo live": 50.000 Euro Schaden und fehlende Täter in Leipzig
Die finanziellen Einbußen sind jedoch deutlich höher. Immerhin musste die Schließanlage ausgetauscht, Türen repariert und das komplette Lager vom Schaum des Feuerlöschers befreit werden.
"All das zusammen macht einen Schaden von insgesamt 50.000 Euro aus", so Jens Blümel.
Die Vermutung der Polizei: "Bei der Menge an Diebesgut gehen wir schon davon aus, dass die Kinderwagen später verkauft werden sollen", erklärte Sprecher Chris Graupner.
Noch tappen die Ermittler bei der Identität der Diebe im Dunkeln.
Wer in der Tatzeit etwas Auffälliges beobachtet hat, kann sich mit Hinweisen bei der Kripo Leipzig unter der Tel. 0341/96646666 melden.
Titelfoto: 123rf/nomadsoul1