"Mein Lokal, Dein Lokal" in Dresden: Hier kommt das Essen auf einer Achterbahn an den Tisch

"Mein Lokal, Dein Lokal" in Dresden: Kann das "Schwerelos" an Tag 4 des Weihnachts-Specials überzeugen?

Von Janina Rößler

Dresden - Tag 4 des Weihnachts-Specials von "Mein Lokal, Dein Lokal" in Dresden und Umgebung! Wie sehr kann das Restaurant "Schwerelos" überzeugen?

Im Erlebnisrestaurant "Schwerelos" wird das Essen in kleinen Töpfen über eine Achterbahn an den Tisch gebracht. © Stefan Häßler Mitten im Herzen der Landeshauptstadt, direkt am Hauptbahnhof, befindet sich das Erlebnisrestaurant - und der Name ist Programm. Denn das Besondere am "Schwerelos": Die Gerichte werden über echte Achterbahnschienen direkt an den Tisch gebracht! Bestellt wird ganz modern über ein Tablet. "Das Konzept ist eigentlich für jedes Alter da. Wir haben keine konkretisierte Zielgruppe, das können wir auch nicht. [...] Wir haben vom Säugling bis zum Rentner jeden dabei", so Gastronom Dennis Lebel (39). Bares für Rares Debakel bei "Bares für Rares": ZDF-Experte entlarvt billige Kopie und bricht Verkauf ab Kulinarisch gibt es keine strenge Richtung - stattdessen orientiert man sich vor allem an regionalen und saisonalen Produkten.

Wie viele Punkte erreichte das "Schwerelos" in der ersten Runde?

Im "Schwerelos" gespeist haben: Alessandro Horrion (v. l., 36, "La Mia Mamma"), Olaf Kranz (46, "Schmidt's"), Isabel Widmann (33, "Almrausch") und Clemens Lutz (54, "Kobalt - Club Royal"). Gastronom Dennis Lebel (2. v. l., 39) begrüßte sie. © Just Friends Productions GmbH Als die Mitstreiter eintrafen, überzeugte die Location sofort. Die sehr weihnachtliche Dekoration sorgte zusätzlich für Begeisterung. Clemens Lutz (54, "Kobalt - Club Royal"), Olaf Kranz (46, "Schmidt's"), Isabel Widmann (33, "Almrausch") und Alessandro Horrion (36, "La Mia Mamma") wurden natürlich am besten Tisch platziert - denn dort drehen die Gerichte einen Looping, bevor sie dem Gast serviert werden. Schnell wurden die ersten Vorspeisen aufgetischt - doch konnten sie überzeugen? Isabel jedenfalls war von ihrer "Tranche von der Entenbrust mit Wildkräutermix und Glühweinbirne" für 12,84 Euro sofort begeistert. TV & Shows Kondom-Panne im TV! Produktion muss "Pille danach" besorgen "Qualitativ war die Ente wirklich top, sie war butterzart, ist aber leider im Topf ein bisschen nachgegart", so die 33-Jährige. Denn serviert wurde alles in kleinen Töpfchen, damit während der Achterbahnfahrt nichts verschüttet wird. Nur ein bisschen mehr Dressing hätte sie sich gewünscht. Auch die drei anderen waren von der Vorspeise überzeugt - umso verwunderlicher sind die gerade einmal 28 von 40 Punkten, die das "Schwerelos" in Runde eins erreichte.

Kann das "Schwerelos" beim Hauptgang und Dessert überzeugen?