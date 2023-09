Kripo live: Als Bauarbeiter verkleidet? Diebe stehlen tonnenschwere Platten

Wie " Kripo Live " am Sonntag berichtete, hatte dort die Firma Malottki einen Funkmast errichtet. Dieser wurde zunächst auf einer mobilen Baustraße bestehend aus den Platten zusammengebaut. Mehr als 130 Platten seien dafür verlegt worden. 124 von ihnen seien zwischen dem 15. und 19. Juni gestohlen worden.

Die Rede ist von mehreren Aluminiumplatten, die Mitte Juni von einer Baustelle in Karlsfeld, einem Stadtteil von Sandersdorf-Brehna, entwendet wurden.

Mit der Hilfe der Polizei und "Kripo live" hofft die Firma, die Täter doch noch zu erwischen und die Platten wiederzubekommen. © MDR/Andreas Lander

Für die Ermittlungen ist inzwischen die Kripo Dessau-Roßlau zuständig. Diese vermutet, dass die Täter mit mehreren Lastern zum Tatort gekommen sind, um die Platten abzutransportieren. Dabei sollen sie möglicherweise Warnwesten und Arbeitskleidung getragen haben, um nicht aufzufallen.

Die Diebe trennten die Platten voneinander und luden sie dann per Kran auf die Laster. Ein aufwendiger Prozess, der vermutlich mehrere Stunden dauerte. Unklar ist zudem noch, zu welcher Tages- oder Nachtzeit die Täter gekommen sind, oder ob sie sogar mehrfach dort waren.

"Bei der Tatortarbeit konnten wir Reifenspuren feststellen. Auch diese deuten darauf hin, dass hier ein großes Fahrzeug benutzt worden ist", so Robin Schönherr von der Kripo. "Darüber hinaus haben die Täter nicht alle Platten entwendet. Einige wenige wurden zurückgelassen und mit ihnen auch die Schraubverbindungen. Wir haben versucht, an den Verbindungen Spuren zu sichern, in der Hoffnung, dass wir daran auswertbares DNA-Material feststellen können."

Die Ermittler gehen auch der Frage nach, was die Täter mit dem Diebesgut anfangen können. "Einschmelzen denken wir nicht. Denkbar wäre, dass die in zerstückelter Form bei Schrotthändlern angeboten werden. Wir gehen aber eher davon aus, dass die Platten weiterverkauft werden sollen an Firmen und entsprechend weiterverwendet werden."

Der Funkmast steht in einem Gewerbegebiet. Nur wenige Hundert Meter weiter liegt die Auffahrt zur A9. Die Polizei vermutet, dass die Täter die Platten über die Autobahn abtransportiert haben.

Hinweise nimmt Kripo Dessau-Roßlau unter Tel. 0340/6000291 entgegen.