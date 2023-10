Lkw-Fahrer nachts niedergeschlagen, Ladung gestohlen: "Erst früh wieder aufgewacht"

"Von meinem Gefühl her ist Deutschland am schlimmsten. Im Ausland ist mir noch nie etwas passiert. Innerdeutsch werden Teile abgebaut. Die klauen sogar die Spanngurte, die an den Schleppern dran sind."

Anders als hier an der thüringischen A71-Raststätte Geraberg sind Parkplätze oft weniger gut ausgeleuchtet. © Michael Reichel/dpa-Zentralbild/dpa

Eine Tat, bei der einer seiner Kollegen bestohlen wurde, ereignete sich in der Nacht zum 26. September 2023.

Auf dem Parkplatz Petersberg an der A14 nördlich von Halle machte der Fahrer am Morgen eine unschöne Entdeckung: Von drei geladenen Traktoren wurden die Hydrauliksysteme abgebaut und mitgenommen. Eines von ihnen kostet bis zu 3500 Euro.

"Wir gehen davon, dass es eine vorbereitete Tat war und dass mehrere Täter daran beteiligt waren", sagt Polizeioberkommissar Veit Richter vom Zentralen Verkehrs- und Autobahndienst Weißenfels. Das Diebesgut werde dann meist übers Internet aus dem Ausland heraus zu Geld gemacht.

In derselben Nacht waren Diebe auch am A9-Rastplatz Pörstental am Werk, entwendeten hier Diesel aus zwei Sattelzugmaschinen. Am zwölf Kilometer entfernten Autohof Nempitz ließen Unbekannte vier Auffahrrampen im Wert von 12.000 Euro mitgehen. Alle Fahrer schliefen zur Tatzeit.

Hinweise zu den geschilderten Taten nimmt die Polizei Weißenfels unter 03443/349 291 entgegen.