Mit Honig Vertrauen erschlichen: Frauen bringen Rentner um Zehntausende Euro

Leipzig - Die Maschen, mit denen gutgläubige Rentner abgezockt werden, sind immer dreister: In Leipzig -Grünau ist kürzlich ein 84-Jähriger Opfer von zwei jungen Frauen geworden, die ihn um seine Ersparnisse brachten. Die MDR-Fahndungssendung " Kripo live " unterstützt die Polizei bei der Suche nach den Täterinnen.

Im Leipziger Stadtteil Grünau hatten sich die Täterinnen mit freundlichem Auftreten Zugang zur Wohnung des Rentners verschafft. © Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralbild/ZB

Es war am 5. November 2025 gegen 12.30 Uhr, als der Rentner mit seinem Rollator vom Einkaufen in seine Wohnung in der Weißdornstraße im Westen der Stadt zurückkehrte.

Dort traf der Mann auf zwei junge Frauen, die mit ihm gemeinsam im Aufzug nach oben fuhren und dabei sein Vertrauen gewannen. Einfach nur, weil sie sich mit ihm über seine gerade getätigten Einkäufe unterhielten.

"Im vorliegenden Fall war Honig der Auslöser, der dazu führte, dass die jungen Frauen in die Wohnung des Rentners gelassen wurden", so Polizeisprecher Chris Graupner in der aktuellen Folge von "Kripo live".

"Die Frauen nutzten hier ganz konkret die Hilfsbereitschaft und die Freundlichkeit des Herren aus, der sich einfach auch freute, dass man ihm so freundlich begegnete und dass er Gesprächspartner hatte", so Graupner weiter.

Während eine von beiden mit dem 84-Jährigen in der Küche war und den Honig probierte, nutzte die andere die Gelegenheit, im Wohnzimmer nach Bargeld zu suchen.