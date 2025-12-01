Mit Honig Vertrauen erschlichen: Frauen bringen Rentner um Zehntausende Euro
Leipzig - Die Maschen, mit denen gutgläubige Rentner abgezockt werden, sind immer dreister: In Leipzig-Grünau ist kürzlich ein 84-Jähriger Opfer von zwei jungen Frauen geworden, die ihn um seine Ersparnisse brachten. Die MDR-Fahndungssendung "Kripo live" unterstützt die Polizei bei der Suche nach den Täterinnen.
Es war am 5. November 2025 gegen 12.30 Uhr, als der Rentner mit seinem Rollator vom Einkaufen in seine Wohnung in der Weißdornstraße im Westen der Stadt zurückkehrte.
Dort traf der Mann auf zwei junge Frauen, die mit ihm gemeinsam im Aufzug nach oben fuhren und dabei sein Vertrauen gewannen. Einfach nur, weil sie sich mit ihm über seine gerade getätigten Einkäufe unterhielten.
"Im vorliegenden Fall war Honig der Auslöser, der dazu führte, dass die jungen Frauen in die Wohnung des Rentners gelassen wurden", so Polizeisprecher Chris Graupner in der aktuellen Folge von "Kripo live".
"Die Frauen nutzten hier ganz konkret die Hilfsbereitschaft und die Freundlichkeit des Herren aus, der sich einfach auch freute, dass man ihm so freundlich begegnete und dass er Gesprächspartner hatte", so Graupner weiter.
Während eine von beiden mit dem 84-Jährigen in der Küche war und den Honig probierte, nutzte die andere die Gelegenheit, im Wohnzimmer nach Bargeld zu suchen.
"Kripo live" in Leipzig: Frauen erleichtern Rentner um seine Ersparnisse
Mit Erfolg: Kaum hatte sie, was sie wollte, gab sie ihrer Komplizin ein Zeichen und die beiden verließen fluchtartig die Wohnung. Der Rentner merkte zu spät, wie ihm geschah, entdeckte schließlich den leeren Safe im Schrank - es fehlten mehrere Zehntausend Euro.
Dummerweise hatte er den Schlüssel des Tresors stecken lassen, die Täterinnen hatten leichtes Spiel.
Obwohl in solchen Fällen nur selten Täter ermittelt werden können, sucht "Kripo live" mit einem Aufruf nach den beiden skrupellosen Frauen. Der Mann gab an, dass sie lange braune Haare hatten und mit langen Röcken bekleidet waren.
Habt Ihr die mutmaßlichen Täterinnen an jenem Tag im Bereich rund um die Weißdornstraße gesehen? Sind sie möglicherweise sogar in ein Auto gestiegen? Die Leipziger Polizei nimmt Hinweise unter Tel. 0341/94600 entgegen.
Chris Graupner appelliert im Namen der Behörde noch einmal an alle Bürger, keine Fremden in die Wohnung zu lassen. Und: "Bargeld gehört, gerade auch in größeren Summen, auf die Bank und nicht in die eigene Wohnung." Die Folge von "Kripo live" könnt Ihr in der MDR-Mediathek anschauen.
