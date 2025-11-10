Alles wird geklaut: Ehepaar aus Oschersleben von Pechsträhne verfolgt

Oschersleben - Seit einiger Zeit wird Familie Bruns aus Oschersleben ( Landkreis Börde ) vom Pech verfolgt. Zahlreiche Einbrüche und Diebstähle bereiten dem Ehepaar Sorgen.

Bei den Einbrüchen wurden Eismaschinen geklaut. (Symbolfoto) © 123RF/farknot

Seit Sommer 2025 sind Evelyn und Danny Bruns Inhaber eines Imbisswagens im Wiesenpark in Oschersleben. Jahrelang hat hier ein Anlaufpunkt für Familien gefehlt. Mit dem kleinen Imbiss wollte das Ehepaar anderen Menschen eine Freude bereiten.

"Wir machen es aus einem guten Zweck", erklärt Danny Bruns.

Doch schon kurz nach der Eröffnung wird die glückliche Stimmung der Eheleute durch mehrere Einbrüche getrübt. Mithilfe der Sendung "Kripo Live" soll nun der bislang unbekannte Täter gefasst werden.

Erstmals soll der Täter in der Nacht vom 11. auf den 12. August zugeschlagen haben. Um in den Imbiss zu gelangen, brach er das Vorhängeschloss auf. Anschließend klaute er mehrere Lebensmittel und eine Slush-Eismaschine (Marke Unold) im Wert von 300 Euro.

Exakt zwei Monate später machte sich der Dieb erneut über Lebensmittel und eine Softeismaschine her. Bei der Tat wurde er jedoch gestört und konnte nur mit der Eismaschine fliehen.