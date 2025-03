Schmuck für 11.000 Euro erbeutet: Goldschmiedin bleibt auf Kosten sitzen - "Das tut weh"

Leipzig - Vor einem Monat brachen unbekannte Täter in die Goldschmiede Chamberlain im Leipziger Westen ein. Bei " Kripo live " wurde der Fall nun in der Hoffnung auf Zeugenhinweise vorgestellt.

Die Goldschmiede Chamberlain befindet sich im geschichtsträchtigen Capa-Haus. (Archivbild) © imago/imagebroker

Am 16. Februar kurz nach 3 Uhr morgens bohrten zwei Männer das Schloss der Eingangstür auf, dann ging alles ganz schnell: Nur mit einer Sporttasche ausgestattet, fielen sie über die Vitrinen der Goldschmiede in der Jahnallee her, ließen dabei mehr als 40 Schmuckstücke mitgehen.

"Das dauerte nur wenige Minuten", erklärte Polizeisprecher Chris Graupner bei "Kripo live". Für ihn und seine Kollegen stelle diese Vorgehensweise kein "professionelles oder gezieltes Handeln" dar: "Die Täter entnahmen den Schmuck eigentlich wahllos aus der Vitrine."

Kurz darauf kehrten die Männer zu dritt zurück in den Laden und rissen den großen Tresor aus seiner Verankerung. Gemeinsam schleppten sie ihn bis zur Tür, wo sie ihn dann aber stehen ließen.

Vermutlich hatten sie ihn an einem anderen Ort öffnen wollen, dann aber festgestellt, dass er zu schwer war. Über die genauen Gründe für den abgebrochenen Tresor-Diebstahl könne man im Moment aber nur spekulieren, so Graupner.