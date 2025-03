Schock für Rentnerin: Einbrecher plündert ihre Wohnung, während sie im Urlaub ist

Aue-Bad Schlema - Was für ein Schock! Als Sabine Weber (76) aus Aue-Bad Schlema ( Erzgebirge ) Mitte Februar aus ihrem Urlaub zurückkam, traf sie fast der Schlag: Ihre Wohnung wurde durchwühlt, Bargeld und Wertgegenstände im Wert von 50.000 Euro waren verschwunden. Doch Einbruchsspuren suchte sie vergeblich. Wie kam der Täter in ihre Wohnung?

In Aue-Bad Schlema plünderte ein Einbrecher die Wohnung einer Rentnerin (76). © Uwe Meinhold

Laut Polizei geschah der Einbruch zwischen dem 6. und 11. Februar in einem Mehrfamilienhaus in der Markus-Semmler-Straße, in der Nähe des Kurhotels Bad Schlema.

"Ich sperr’ mich oft mal aus", berichtet die 76-Jährige in der MDR-Sendung "Kripo live". Aus diesem Grund hatte die Rentnerin einen Ersatzschlüssel im Keller ihrer Ferienwohnung deponiert, die sich direkt neben ihrem Haus befindet.

Ob der Einbrecher wusste, dass der Ersatzschlüssel im Keller der Ferienwohnung liegt, ist derzeit unklar.

Fakt ist jedoch: Der Täter fand den Schlüssel und verschaffte sich damit Zugang zur Wohnung. Dort durchsucht er die Räume, nahm unter anderem eine Rolex-Uhr, Bargeld, Schmuck und persönliche Dokumente der 76-Jährigen mit.