Zug in Leipzig beschossen: Die Kugel drang sogar durchs Fenster!

Leipzig - Die Bundespolizei in Leipzig bittet aktuell um Hinweise in einem besonders brisanten Fall.

Die Kugel sei daraufhin durch ein geöffnetes Fenster eingedrungen und in eine Abteilscheibe eingeschlagen. Die Fahrgäste in dem Abteil blieben glücklicherweise unverletzt. Der entstandene Sachschaden soll sich laut Polizei im vierstelligen Bereich bewegen.

"Dabei wurde die Regionalbahn mit einer Stahlkugel beschossen", erklärt Jens Damrau, Sprecher der Bundespolizei am Sonntagabend bei " Kripo live ". Auch die Sendung hatte den Fall aufgegriffen.

Der Vorfall soll sich bereits am 3. August gegen 17.30 Uhr ereignet haben. Das Ziel: Eine Regionalbahn auf dem Weg in Richtung Chemnitz, die kurz hinter der Hermann-Liebmann-Brücke im Leipziger Osten Halt gemacht hatte.

Wie die Behörde am Sonntag mitteilte, wurde ein Zug in Leipzig von Unbekannten beschossen.

Habt Ihr am 3. August gegen 17.30 Uhr dort etwas Verdächtiges beobachtet oder wart vielleicht sogar in dem Zugabteil, das von der Kugel getroffen wurde? Hinweise nimmt die Bundespolizei in Leipzig unter Tel. 0341/997990 entgegen.