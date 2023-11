Kult-Kommentator geht auf Sky-Bosse los: "Reiten den Sender in den Abgrund"

"Aber die Herren Classen und Nauen sitzen immer noch im Sattel und reiten den Sender in den Abgrund. Das war anders zu Carsten-Schmidt-Zeiten", macht er in seinen Ausführungen klar.

Charly Classen steht im Fokus der Kritik von Dahlmann. © IMAGO / Kirchner-Media

So ist es beispielsweise seit geraumer Zeit so, dass in den Stadien der 2. Bundesliga, bei der Sky im Gegensatz zur Bundesliga noch die Exklusivrechte hält, keine Reporter und Kommentatoren mehr vor Ort seien, sondern diese in einem Studio in Unterführung sitzen.

Die Dahlmann-Karriere bei Sky endete im März 2021, nachdem der Kommentator während der Begegnung zwischen Erzgebirge Aue und Hannover 96 am 6. März 2021 über den Japaner Sei Muroya (29) sagte: "Es wäre das erste Tor für ihn in Deutschland gewesen. Das letzte hat er im Land der Sushis geschossen."

Bereits zuvor war er in den Fokus der Kritik geraten, nachdem er während des DFB-Pokalspiels zwischen dem 1. FC Union Berlin und dem SC Paderborn kommentierte: "Das hat den Vorteil, dass er zu Hause kuscheln kann mit seiner Sophia Thomalla. Aber für so eine Kuschelnacht mit Sophia würde ich mich auch auf die Bank setzen."

Gemeint war der damalige Ersatzkeeper von Union und Ex-Freund Thomallas, Loris Karius (30). Nach beiden Sprüchen gingen diverse Menschen in den sozialen Medien auf Dahlmann los. Seinen Rauswurf bezeichnete er als Sieg der "sozialen Hater über den freien Journalismus".

Auch zu diesen beiden Vorfällen äußert sich Dahlmann abschließend auf Instagram: "Übrigens: Einem Gespräch, was darf man in Deutschland sagen und was nicht und was halten Sie vom Gender-Irrsinn, sind die Sky-Feiglinge aus der Führungsetage aus dem Weg gegangen. Amöben halt."