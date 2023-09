Late Night Berlin meldet sich mit Besuch aus Hollywood zurück

Klaas Heufer-Umlauf (39) moderiert seit 2018 "Late Night Berlin". © Annette Riedl/dpa

Am Dienstagabend (19. September) um 23.15 Uhr wird der Moderator wieder Themen in den Blick nehmen, die das Land bewegen und beschäftigen.

Zum Auftakt kündigte sich prominenter Besuch aus Hollywood an: US-Schauspieler und "Thirty Seconds to Mars"-Musiker Jared Leto (51) ist angekündigt. Gemeinsam suchen sie den größten Fan des Sängers, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Konkret soll es um die Fragen gehen: Wer weiß alles über sein Leben? Wer kennt alle Songs seiner Band "Thirty Seconds To Mars" im Schlaf?

Dafür fühlen sie dem Studiopublikum auf den Zahn und testen sein Wissen.

Zudem dürften Zuschauer darauf gespannt sein, wie der Gastgeber seinen Sommerurlaub verbrachte.

Ein weiteres Bonbon: In dieser Staffel wird wieder ein Überraschungsgast erwartet? Wer das am Dienstag sein wird, ist natürlich noch geheim. Daher: Einschalten!