Reality-Star Laura hat Häftling im Knast geheiratet: "Kein Sex vor der Ehe trifft bei uns zu"
Olympia (Washington, USA) - "I'm In Love With a Criminal" - dieser Textauszug aus einem Song von Britney Spears (43) könnte auf Laura Sophie Gehrke (28) nicht besser zutreffen. Seit einem Jahr sind sie und ihr Mann Joshua (22) verheiratet. In der Sendung "Wo die Liebe hinfällt" erzählt die "Too Hot to Handle"-Bekanntheit von ihrem besonderen Alltag als Frau eines Knackis.
Ende 2023 lernt Laura den fünfeinhalb Jahre jüngeren Joshua über die Webseite "writeaprisoner.com" kennen. Es dauert nicht lang, da entwickelt sich aus einer intensiven Brieffreundschaft plötzlich Liebe.
Nach nur einem halben Jahr macht der Häftling der ehemaligen Immobilienmaklerin aus Dubai einen Heiratsantrag - und das, obwohl sich beide noch nie im realen Leben gesehen haben!
Als die 28-Jährige im Oktober 2024 zum Gefängnis nach Olympia fliegt, um Joshua das erste Mal zu sehen, beschließen die beiden, an Ort und Stelle zu heiraten. Das bedeutet auch, dass sich das Paar vorher - vor allem körperlich - nicht kennenlernen konnte.
"Wir haben uns vorher nie nackt gesehen. Kein Sex vor der Ehe trifft auf uns zu", so der Reality-Star ehrlich.
Joshua kommt vorzeitig frei
Seit seinem 18. Lebensjahr sitzt der heute 22-Jährige in den USA hinter Gittern. Weil er in seiner Jugend mit Drogen gehandelt hat und dadurch mitverantwortlich für den Tod einer Teenagerin gemacht wird, erhielt er eine Haftstrafe von sieben Jahren.
Doch was findet Laura an einem Sträfling so attraktiv? "Ich brauche einen Partner, der vieles durchgemacht hat im Leben", erklärt sie. Die 28-Jährige habe im Kindesalter Gewalt durch ihren Stiefvater erfahren.
Der junge US-Amerikaner sei durch seine Mutter, die selbst Drogen nahm und verkaufte, auf die schiefe Bahn geraten. "Ich brauche eine Frau, die auf mich wartet", so Joshua.
Und die hat er mit Laura scheinbar gefunden.
Besuche im Knast haben bald ein Ende
Auf Instagram und TikTok teilt das Liebespaar seinen Alltag zwischen Knast und Wiedersehensfreude. In einem aktuellen Post hat die Blondine verkündet, dass ihr Mann vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen wird: "Ich kann es noch gar nicht richtig verstehen, dass das endlich ein Ende haben wird."
Eine neue Folge von "Wo die Liebe hinfällt" seht Ihr am Freitag, um 20.15 Uhr, auf VOX oder ab sofort auf RTL+.
