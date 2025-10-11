Reality-Star Laura hat Häftling im Knast geheiratet: "Kein Sex vor der Ehe trifft bei uns zu"

Laura und Joshua sind seit einem Jahr verheiratet, hatten aber noch keinen Geschlechtsverkehr miteinander. Der Grund: Josh sitzt im Knast.

Von Karolin Wiltgrupp

Olympia (Washington, USA) - "I'm In Love With a Criminal" - dieser Textauszug aus einem Song von Britney Spears (43) könnte auf Laura Sophie Gehrke (28) nicht besser zutreffen. Seit einem Jahr sind sie und ihr Mann Joshua (22) verheiratet. In der Sendung "Wo die Liebe hinfällt" erzählt die "Too Hot to Handle"-Bekanntheit von ihrem besonderen Alltag als Frau eines Knackis.

Laura Sophie Gehrke (28) nimmt ihren Joshua-Ersatz überall mit hin, solange ihr Mann im Knast sitzt. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/@lorraundjosh (2) Ende 2023 lernt Laura den fünfeinhalb Jahre jüngeren Joshua über die Webseite "writeaprisoner.com" kennen. Es dauert nicht lang, da entwickelt sich aus einer intensiven Brieffreundschaft plötzlich Liebe. Nach nur einem halben Jahr macht der Häftling der ehemaligen Immobilienmaklerin aus Dubai einen Heiratsantrag - und das, obwohl sich beide noch nie im realen Leben gesehen haben! Als die 28-Jährige im Oktober 2024 zum Gefängnis nach Olympia fliegt, um Joshua das erste Mal zu sehen, beschließen die beiden, an Ort und Stelle zu heiraten. Das bedeutet auch, dass sich das Paar vorher - vor allem körperlich - nicht kennenlernen konnte. TV & Shows Sächsisches "Trucker Babe" Jessy in Angst: "Da gingen bei mir alle Alarmglocken los" "Wir haben uns vorher nie nackt gesehen. Kein Sex vor der Ehe trifft auf uns zu", so der Reality-Star ehrlich.

Joshua kommt vorzeitig frei

Bald werden die beiden gemeinsam in Freiheit leben. Wann es so weit sein wird, ist allerdings noch offen. © Screenshot/Instagram/@lorraundjosh Seit seinem 18. Lebensjahr sitzt der heute 22-Jährige in den USA hinter Gittern. Weil er in seiner Jugend mit Drogen gehandelt hat und dadurch mitverantwortlich für den Tod einer Teenagerin gemacht wird, erhielt er eine Haftstrafe von sieben Jahren. Doch was findet Laura an einem Sträfling so attraktiv? "Ich brauche einen Partner, der vieles durchgemacht hat im Leben", erklärt sie. Die 28-Jährige habe im Kindesalter Gewalt durch ihren Stiefvater erfahren. Der junge US-Amerikaner sei durch seine Mutter, die selbst Drogen nahm und verkaufte, auf die schiefe Bahn geraten. "Ich brauche eine Frau, die auf mich wartet", so Joshua. TV & Shows Überraschender TV-Moment: ARD macht mit Aktion während Länderspiel auf wichtiges Thema aufmerksam Und die hat er mit Laura scheinbar gefunden.

Besuche im Knast haben bald ein Ende