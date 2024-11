Laura Wontorra plaudert in TV-Show aus dem Nähkästchen und gesteht Suff-Story

Laura Wontorra (35) überrascht nicht nur Gastgeber Steffen Henssler (52) mit einer Suff-Story. © RTL / Markus Hertrich

Für das Bundesland Sachsen geht "Bauer sucht Frau"-Moderatorin Inka Bause (56) an den Start. Als Unterstützung dient ihr Koch-Newcomerin Luisa Herrmann (23).

Wie es sich für Sachsen gehört, gibt es ganz traditionell Quarkkäulchen mit Blaubeeren, Apfelmus und Vanillesoße. Für die Zubereitung bleiben der 56-Jährigen 25 Minuten Zeit.

Dann entwickelt sich ein Gespräch zwischen der gebürtigen Bremerin und dem Star-Koch. Dabei geht es um die Stadt Leipzig.

"Warst du in Leipzig schon mal in der Vodkaria? Guter Laden. Kann ich wirklich empfehlen", gibt Laura preis, muss aber gestehen: "Ich kann mich nicht mehr so genau erinnern, wo die in Leipzig ist."

Denn die 35-jährige Moderatorin sei im Anschluss an ein Fußballspiel dort gewesen, auf einen Absacker.