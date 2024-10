Leidensweg der Generation Z? So stark sind Ost-/West-Vorurteile noch verankert

Leipzig - Treffen sich der Wessi mit dem dicken Portemonnaie und der Hinterwäldler-Ossis … ja, wo denn eigentlich? Die bösen Vorurteile konnten schon die Generationen vor uns nicht ablegen, doch mit der Zeit kommt auch die Weisheit - oder? Der MDR spricht in "Generation Grenzenlos?" mit jungen Erwachsenen über ihre Erfahrung mit Diskriminierung aufgrund ihrer innerdeutschen Herkunft.

Ihre Familie zog kurz nach der Wende in den Osten. Die westdeutschen Grundsätze habe sie sich aber behalten und auch die 23-Jährige so aufgezogen.

Katharina macht sich mit der Jungen Union und der CDU aktuell in ihrem Studienort Dresden für Politik stark.

"Ich habe das Gefühl, dass in den letzten Jahren die Unterschiede wieder stärker hervorgehoben wurden." - Katharina Wissing (23) aus Thüringen.

Seine Sprache, die Mimik und Gestik, aber auch die Körperhaltung haben ihn, so denkt er, als Ossi enttarnt.

Der 21-Jährige beschreibt sich als typisches Dorfkind. Er ist sich sicher, dass auch heute noch Unterschiede gemacht werden und hat dies auch schon am eigenen Leib erfahren.

Er erzählt allerdings lächelnd, dass er wohl an seiner Art zu sprechen schnell als Sachse enttarnt werden könnte.

Der 28-jährige Duc lebt aktuell in Chemnitz. Der Tänzer und Tanzlehrer stellt sich im Gegensatz zu den anderen eher die Frage, ob er sich als Vietnamese oder Deutscher identifizieren soll.

"In Ostdeutschland, hab ich das Gefühl, neigt man noch eher dazu, sich abzugrenzen als in Westdeutschland." - Lilly aus Hamburg ist für ihr Studium nach Halle (Saale) gezogen.

Natürlich ist es nicht so geblieben, trotzdem, sagt Katharina, sehen ihre Eltern den Osten nicht als Heimat. Wohl auch, weil sie als Wessis recht unschön empfangen wurden.

Katharinas Vater erinnert sich an die Zeit: "Da hat es noch nach Braunkohle gestunken und ohne Ende geregnet und da hat meine Frau gesagt: 'Ich geh dahin nie!'"

Egal, ob früher oder heute: Noch immer müssen Menschen für das Ende der unterschiedlichen Entlohnung in Ost- und Westdeutschland auf die Straße gehen. (Archivbild) © Bildmontage: dpa/Ralf Hirschberger

Menschen, die Duc aus dem Nichts auf seine Herkunft ansprechen, versteht er nicht. "Da frage ich mich immer, warum muss jetzt diese Frage kommen und nicht einfach irgendeine andere?"

Und genau das sei der Punkt, denn am Ende ist die Herkunft nur ein kleiner Teil eines so facettenreichen Menschen. Das sieht auch Lea so und stellt gleich mal etwas klar.

"Für mich ist es egal, ob die Person aus Ost oder Westdeutschland kommt." - Lea aus Frankfurt am Main.

Den Dreiteiler "Generation Grenzenlos? Gen Z zwischen Ost und West" mit vielen spannenden Standpunkten und Lebensgeschichten könnt Ihr Euch in der Mediathek ansehen.