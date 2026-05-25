Beauty-Beichte von Anna-Carina Woitschack: Hier hat die Sängerin künstlich nachhelfen lassen

Köln - Kaum hat sie es ins Finale bei " Let's Dance " geschafft, wird Anna-Carina Woitschack (33) in einer kurzen Fragerunde ziemlich intensiv auf den Zahn gefühlt. Welche Geheimnisse verbirgt die Sängerin wirklich?

Gemeinsam mit Profi-Tänzer Evgeny Vinokurov (35) hat Anna-Carina Woitschack (33) das Finalticket bei "Let's Dance" gelöst. © Thomas Banneyer/dpa

Zusammen mit den anderen Promi- und Profi-Tänzern des diesjährigen Finals hat sich die Ex-Frau von Stefan Mross (50) dem RTL-Fragenhagel im "Let’s Dance Quick-Quiz Extreme" gestellt.

Und siehe da: Die 33-Jährige gesteht – unter anderem – offen und ehrlich, sich für einen Beauty-Eingriff bereits unters Messer gelegt zu haben.

Auf die Frage, ob sie Silikonbrüste habe, antwortet die Schlagersängerin kurz und knapp mit "Ja". Näher ins Detail kann die ehemalige DSDS-Sängerin aber nicht gehen, verschwindet unmittelbar nach ihrer Antwort wieder grinsend aus dem Bild.

Genauso ehrlich beantwortet die Finalistin aber auch ihre zweite pikante Beauty-Frage und verrät, im Laufe der Jahre bereits Botox gespritzt bekommen zu haben.

"Schon mal Botox benutzt?" wollte RTL von ihr wissen. "Ja", gibt die Sängerin zu.