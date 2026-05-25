Liebes-Gerüchte um Joel Mattli und Malika Dzumaev: Das hält seine Mama von der Profi-Tänzerin
Köln - Die Gerüchteküche bei "Let's Dance" brodelt munter weiter! Nach wochenlangen Liebes-Gerüchten um Finalist Joel Mattli (32) und Malika Dzumaev (35) hat sich nun ausgerechnet die Mutter des Schweizers gemeldet und die Tanzpartnerin ihres Sohnes in den höchsten Tönen gelobt.
Fast schon seit der ersten Ausgabe der diesjährigen Staffel halten sich um die beiden hartnäckige Gerüchte, dass es hinter den Kulissen ordentlich gefunkt haben könnte.
Am Wochenende gipfelten die Spekulationen nach einem leidenschaftlichen Tango sogar beinahe in einem Kuss mitten auf dem RTL-Parkett.
Ist "Let's Dance" etwa um ein Traumpaar reicher? Das beantwortet Mama Elfie zwar nicht direkt - trotzdem schwärmt sie regelrecht von der 35-Jährigen.
"Ich finde, Malika ist eine wunderbare Frau. Sie ist so liebenswert. Alles, was sie Joel bisher schon mit auf den Weg gegeben hat. Ich mag sie auch und habe sie sehr lieb", erklärte sie neulich in Bunte.
Erst recht die Leistung von Sohnemann Joel - die jüngst mit der Teilnahme am großen Finale mündete - macht sie stolz.
Joel Mattli geht bei Malika Dzumaev "richtig nah"
"Sie ist Adrenalin pur, und ich fiebere so fest mit Joel mit. Er ist jetzt seit elf Wochen hier, und ich sehe, wie viel Leidenschaft, Herzblut und Disziplin er in das Ganze hineingesteckt hat, da bin ich bezaubert."
Ihre mentale Unterstützung gibt ihrem Sohn vor der Kamera jede Menge Halt. "Wenn ich beginne zu tanzen, dann ist alles um mich herum vergessen. Dann sind nur Malika und ich auf der Tanzfläche. Aber ich weiß, dass dieser Rücken, den mir meine Mutter gibt, da ist", stellt der "Ninja Warrior"-Athlet klar.
Zuletzt hatte der 32-Jährige bei "RTL Exklusiv" darüber gesprochen, dass er seine Auftritte so authentisch wie möglich verkaufen wolle, enger Körperkontakt inklusive. "Ich bin nicht mehr professionell. (...) Wenn ich nah gehe, gehe ich richtig nah."
Seine Tanzpartnerin sieht das sehr ähnlich. "Man muss es auch ein bisschen fühlen. Denn am Ende soll die Performance echt wirken."
Möglicherweise bringt Joel Mattli diese Einstellung am Ende den Titel "Dancing Star 2026". Das Finale von "Let's Dance" steigt am Freitag (29. Mai) ab 20.15 Uhr bei RTL. Parallel ist die Show auch auf RTL+ abrufbar.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa