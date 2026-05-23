23.05.2026 09:51 Während bei Tanzpartnerin Mariia die Tränen kullern: Das denkt Ross Antony über sein "Let's Dance"-Aus

Die Würfel sind gefallen, Ross Antony ausgeschieden! Unmittelbar nach seinem Aus bei "Let's Dance" hat der Sänger ehrlich über seine Leistung gesprochen.

Von Maurice Hossinger

Köln - Nach dem Halbfinal-Aus bei "Let's Dance" kennen die Emotionen bei Ross Antony (51) und Mariia Maksina (28) kein Halten mehr – das denkt der Sänger über sein bitteres Ausscheiden am Freitagabend.

Am Mikro von Frauke Ludowig (62, l.) fasste Ross Antony (51) seine Performance nüchtern zusammen, Mariia Maksina (28) konnte ihre Tränen nicht mehr zurückhalten. © Thomas Banneyer/dpa Seit Anfang März hat das langjährige Mitglied von "BroSis" vom spektakulären Finale bei "Let's Dance" geträumt, sich an der Seite seiner Profi-Kollegin Woche für Woche reingehängt und gesteigert. Am späten Freitagabend war allerdings Schluss für den 51-Jährigen, der Final-Traum damit geplatzt. Im Talk mit RTL ließ Ross anschließend seinen Emotionen freien Lauf. "Wir haben wirklich eine wunderschöne Zeit gehabt. Wir haben es jede Sekunde genossen. Wir haben viel gelernt, wir sind so stolz drauf", unterstrich der sichtlich geknickte Viertplatzierte. Let's Dance Favoritensterben bei "Let's Dance" geht weiter: Dieser Promi fliegt vor dem Halbfinale raus! Bei Mariia kullerten vor lauter Enttäuschung danach so stark die Tränen, dass Ross sie kurzerhand in den Arm nehmen und trösten musste. "Wir haben so hart gekämpft und ich wollte das unbedingt mit dir schaffen", erklärte sie mit brüchiger Stimme und glasigen Augen.

Ross Antony stolz über Halbfinal-Einzug