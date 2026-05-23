Während bei Tanzpartnerin Mariia die Tränen kullern: Das denkt Ross Antony über sein "Let's Dance"-Aus

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Die Würfel sind gefallen, Ross Antony ausgeschieden! Unmittelbar nach seinem Aus bei "Let's Dance" hat der Sänger ehrlich über seine Leistung gesprochen.

Von Maurice Hossinger

Köln - Nach dem Halbfinal-Aus bei "Let's Dance" kennen die Emotionen bei Ross Antony (51) und Mariia Maksina (28) kein Halten mehr – das denkt der Sänger über sein bitteres Ausscheiden am Freitagabend.

Am Mikro von Frauke Ludowig (62, l.) fasste Ross Antony (51) seine Performance nüchtern zusammen, Mariia Maksina (28) konnte ihre Tränen nicht mehr zurückhalten.
Am Mikro von Frauke Ludowig (62, l.) fasste Ross Antony (51) seine Performance nüchtern zusammen, Mariia Maksina (28) konnte ihre Tränen nicht mehr zurückhalten.  © Thomas Banneyer/dpa

Seit Anfang März hat das langjährige Mitglied von "BroSis" vom spektakulären Finale bei "Let's Dance" geträumt, sich an der Seite seiner Profi-Kollegin Woche für Woche reingehängt und gesteigert.

Am späten Freitagabend war allerdings Schluss für den 51-Jährigen, der Final-Traum damit geplatzt.

Im Talk mit RTL ließ Ross anschließend seinen Emotionen freien Lauf. "Wir haben wirklich eine wunderschöne Zeit gehabt. Wir haben es jede Sekunde genossen. Wir haben viel gelernt, wir sind so stolz drauf", unterstrich der sichtlich geknickte Viertplatzierte.

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Bei Mariia kullerten vor lauter Enttäuschung danach so stark die Tränen, dass Ross sie kurzerhand in den Arm nehmen und trösten musste.

"Wir haben so hart gekämpft und ich wollte das unbedingt mit dir schaffen", erklärte sie mit brüchiger Stimme und glasigen Augen.

Ross Antony stolz über Halbfinal-Einzug

Trotz dreier starker Tänze musste das Tanzpaar kurz vor dem Finale die Segel streichen.
Trotz dreier starker Tänze musste das Tanzpaar kurz vor dem Finale die Segel streichen.  © Thomas Banneyer/dpa

Trotz der harten Final-Enttäuschung dachte Ross an die vergangenen Wochen und Monate zurück, sprach sogar davon, dass er in Mariia eine "tolle Freundin" kennengelernt habe. "Wir haben wirklich so viel zusammen erlebt. Ich habe gedacht, dass wir es nicht so weit schaffen würden. Und dass wir ins Halbfinale gekommen sind – darauf sind wir so stolz."

Für den Publikumsliebling war aber auch klar, dass seine eigene Leistung nicht ausreichend war, um in die allerletzte Runde einzuziehen. "Die anderen drei haben besser getanzt als ich heute Abend und das sollte so sein", hielt Ross fest.

Zuschauen kommt für die zwei in der kommenden Woche aber nur bedingt infrage. Denn: Im Rahmen des Finals treten alle diesjährigen Tanzpaare noch einmal auf. "Wir freuen uns aufs Finale und die anderen drei werden eine wunderschöne Show hinlegen. Wir haben eine ganz tolle Reise gehabt."

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Das Finale von "Let's Dance" steigt am kommenden Freitag (29. Mai) bei RTL. Parallel zum Free TV ist die Show auch auf RTL+ abrufbar.

Titelfoto: Thomas Banneyer/dpa

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