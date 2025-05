Aufregung um Favoritensterben bei "Let's Dance": Jury-Boss Llambi wird deutlich!

Joachim Llambi (60, v.r.n.l.), Motsi Mabuse (44) und Jorge González (57) bilden seit vielen Jahren die Fachjury bei "Let's Dance". © Thomas Banneyer/dpa

Obwohl die Stuntfrau am vergangenen Freitag für ihre zwei Tänze satte 52 von 60 Punkten bekam, musste sie am Ende der zehnten Runde die Segel streichen. Dabei hatte sie im Gesamtranking hinter Fabian Hambüchen (37) auf Rang zwei gelegen.

Influencerin SelfieSandra (25) und Para-Schwimmer Taliso Engel (22) wurden von der Jury wesentlich schwächer bewertet, konnten sich am Ende eines spektakulären Abends aber auf die Anrufe der Zuschauer verlassen. Marie hingegen ist raus!

Auf Social Media herrscht noch immer Fassungslosigkeit: "Unfair" ist der Begriff, der unter den Beiträgen auf dem "Let's Dance"-Kanal am häufigsten zu lesen ist. Doch wie brachte es Marc Terenzi (46) im Dschungelcamp einst so treffend auf den Punkt: "The Regels sind the Regels!"

Auch der Jury-Boss hat eine Meinung zu der Debatte. "Da haben die Zuschauer unserer tollen Tanzshow für einen Paukenschlag gesorgt", schreibt Llambi auf Instagram zu der dicken Überraschung im zurückliegenden Telefonvoting.