Autsch: "Let's Dance"-Star Jana Wosnitza nach Trainingsunfall gezeichnet!

Köln - Dass die Teilnahme an der RTL -Tanzshow " Let's Dance " kein Zuckerschlecken ist, dürfte inzwischen gemeinhin bekannt sein. Kandidatin Jana Wosnitza (30) kann davon jetzt auch ein ganz persönliches Liedchen singen!

Jana Wosnitza (30) empfindet "Let's Dance" als "brutal anstrengend" und berichtet von einem ersten Trainingsunfall. © Bildmontage: Instagram/janawosnitza (Screenshots)

Die attraktive Sport-Moderatorin des Kölner Privatsenders tanzt in der 17. Staffel des beliebten Formats an der Seite von Profi Vadim Garbuzov (36). Das ergab die große Kennenlernshow (23. März).

Auf Instagram gewährte die 30-Jährige jüngst einen Einblick in die Vorbereitungen auf die erste reguläre Entscheidungsshow am Freitag (1. März). Unter anderem veröffentlichte sie ein Foto in ihrer Story.

Es zeigt, wie hart die Einheiten mit dem Ukrainer sein können. Fiese Kratzspuren und rote Flecken zeichnen Janas Rücken. Es sind die sichtbaren Überreste eines Trainingsunfalls. Vielsagend schrieb sie dazu: "Training mit Vadim be like".

Anschließend meldete sich die Beauty auch noch persönlich zu Wort. Auf die am meisten gestellte Frage ihrer Fans, wie es denn aktuell so laufe, hatte die gebürtige Kölnerin keine klare Antwort parat.

"Ich weiß es nicht so wirklich, ich kann es halt noch gar nicht einschätzen, weil es die erste Trainingswoche ist. Klar, es ist brutal anstrengend", betonte sie. "Es ist schon sehr herausfordernd, es macht aber auch Spaß - definitiv!"