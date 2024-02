Bei Kennenlern-Show von "Let's Dance": Stefano Zarrella kriegt von IHM sein Fett weg!

Ohne mit der Wimper zu zucken, machte sich Llambi im Anschluss an seine Performance fast schon über ihn lustig, zog sogar einen bitterbösen Bruder-Vergleich zu Giovanni (45).

Auslöser des Ungemachs war der erste "offizielle" Tanz von Stefano an der Seite seiner Tanzpartnerin Mariia Maksina (27) in der diesjährigen Kennenlern-Show .

Der brachte am Freitagabend nicht nur Instagram-Koch Stefano Zarrella (33) gegen sich auf. Auch zahlreiche Fans ließen ihrem Unmut über die teils unbequeme Art des 59-Jährigen in den sozialen Netzwerken freien Lauf.

Joachim Llambi (59, h.) hatte an der ersten Performance des 33-Jährigen einiges auszusetzen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Nicht nur Moderator Daniel Hartwich (45) sprang dem Neuankömmling direkt zur Seite und nahm in Schutz. "Wollen Sie jetzt einen Keil in die Familie Zarrella treiben oder was?", wunderte sich der Ex-Dschungel-Host.

Auch die zwei verbliebenen Jury-Mitglieder Jorge Gonzalez (56) und Motsi Mabuse (42) fanden den Bruder-Spruch daneben. "Ohhh, Herr Llambi, nicht vergleichen!" und "Das macht man nicht!", war sich das Duo schnell einig.

Und Stefano selbst? Der nahm den kessen Seitenhieb offenbar mit viel Humor und fühlte sich nur noch mehr motiviert. "Ja, die Kritik war hart, weil ich mein Bestes gegeben habe. Es hat aber echt Spaß gemacht", stellte er bei RTL klar.

Erst am kommenden Freitag (20.15 Uhr) geht es für die 14 frisch zusammengewürfelten Paare ans Eingemachte. Vielleicht hält sich Knallhart-Llambi dann etwas zurück.