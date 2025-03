Überraschung bei "Let's Dance": Schlager-Star muss trotz Bestwertung gehen

Schlagersänger Ben Zucker (41) und seine Tanzpartnerin Malika Dzumaev (34) konnten mit ihrem Cha-Cha-Cha nicht überzeugen. © RTL / Stefan Gregorowius

Ben Zucker (41) ist raus! Der Schlager-Star und seine Tanzpartnerin Malika Dzumaev (34) performten am Freitagabend einen Cha-Cha-Cha, doch damit erreichten die beiden lediglich 16 Punkte - die schlechteste Leistung des Abends.

Für den Sänger dennoch ein Erfolg, denn für Ben war das sein bestes Ergebnis in der diesjährigen Staffel der RTL-Unterhaltungsshow.

Nach den Paartänzen folgte dann noch eine Premiere: Erstmals in der Geschichte von "Let's Dance" mussten sich die Promis in Gruppen in den sogenannten "Dance Battles" messen.

Und auch hier konnte der 41-Jährige nicht überzeugen. Gemeinsam mit San Diego Pooth (21), Taliso Engel (22), Christine Neubauer (62) und SelfieSandra (25) trat er im "Team Flamingo" an, doch man musste sich dem "Team Ananas", mit den anderen verbliebenen Prominenten, geschlagen geben.

Für das Siegerteam sprangen zehn Extrapunkte heraus, die auf die Jury-Bewertung gerechnet wurden, für die Verlierer lediglich acht.