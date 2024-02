Biyon Kattilathu klärt endgültig auf: Deshalb macht er wirklich bei "Let's Dance" mit

Unter anderem mit Instagram-Koch Stefano Zarrella (33, l.) wagt Biyon Kattilathu in diesem Jahr das Abenteuer Let's Dance. © Rolf Vennenbernd/dpa

Sich selbst besser kennenlernen, den Leuten zeigen, wer er wirklich ist und die Reise von vorne bis hinten genießen - klingt nach?

Richtig, Biyon Kattilathu (39). Der "Glückskeks-Guru" - wie ihn Erzfeind Oliver Pocher (46) einst unweigerlich getauft hatte - tanzt in der 17. Staffel der Erfolgs-Show an der Seite von Marta Arndt (34) um Ruhm und Ehre.

Ihm persönlich geht es auf seinem tänzerischen Abenteuer aber viel mehr um die eigene Familie.

"Ich möchte meiner Familie in Indien die Auftritte zeigen, sie verstehen die Sprache des Tanzens! Sonst wissen die immer nicht so genau, was ich hier in Deutschland eigentlich mache. So habe ich die Chance, ihnen das zu zeigen", erklärt der Ersatz-Kandidat in der BILD-Zeitung seine Teilnahme.

Oliver Pocher dagegen hat so seine eigene Meinung darüber ...