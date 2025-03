Hänni-Rauswurf bei "Let's Dance": Christian Polanc meint, den wahren Grund zu kennen

Aber warum? Polanc führt das frühe Ausscheiden des Tanzpaares vor allem auf Osans Job als Unterhaltungskünstler zurück. "Ich finde, als Comedian ist es eine tricky Sache bei 'Let's Dance'", so die Begründung des 46-Jährigen.

"Osan zusammen mit Christina, es tut mir sehr leid, dass die rausgefallen sind, aber es war in der Konstellation dann leider, nach dem Tanz und der Jury-Bewertung, für mich die offensichtliche Geschichte", so die klare Meinung des Ingolstädters.

Obwohl er seit zwei Jahren nicht mehr selbst auf dem RTL -Parkett vertreten ist, hat Star-Tänzer Christian Polanc (46) das Geschehen rund um die Sendung noch ganz genau im Blick. In der neuesten Episode seines Podcasts "Let's Talk" widmet er sich auch dem Hänni-Rauswurf.

Eigentlich sollte es das ganz große Comeback nach ihrer Babypause werden, doch gleich in der ersten regulären Show der neuen Staffel wurden die beliebte Profitänzerin und ihr Promi-Tanzpartner Osan Yaran (38) von den Zuschauern abgestraft.

Christina Hänni (35) und ihr Promi-Tanzpartner Osan Yaran (38) mussten bereits nach der ersten regulären Show die Segel streichen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Erklärend fügt er noch hinzu: "Entweder du haust auf die Kacke und es kommt bei den Leuten nicht gut an und du bist deshalb raus, wenn du nicht grandios tanzt. Oder die Leute erwarten den großen Comedian und bekommen dann vielleicht nicht das."

Seine Einschätzung basiere auf seiner langjährigen Erfahrung im Hinblick auf die Show. Polanc erklärt dazu: "Ich mag da auch falsch liegen, aber das ist so mein Gefühl, was ich über die Jahre hinweg bekommen habe, immer wenn bei uns Comedians waren."

Hänni selbst zog sich nach dem Rauswurf erst einmal zurück. Ihr Comeback hatte sich die Tänzerin natürlich ganz anders vorgestellt. Mit etwas Abstand ist die 35-Jährige inzwischen aber froh, wieder für ihre kleine Tochter da sein zu können.

Wer es von den verblieben 13 Tanzpaaren in die nächste Woche schafft, entscheidet sich in der zweiten regulären "Let's Dance"-Show am Freitag, ab 20.15 Uhr, bei RTL oder parallel im Stream bei RTL+.