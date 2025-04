Leise Kritik an Neubauer? Profi Valentin Lusin reflektiert sein "Let's Dance"-Aus!

Dass sie ausgerechnet in dieser Runde ausgeschieden sind, kam für den Familienvater aus heiterem Himmel. "Wir waren nicht vorbereitet", gibt Lusin unverblümt zu. Wochenlang bekamen sie respektables Feedback, hatten nie zittern müssen.

Zwischenzeitlich zählte das Tanzpaar aufgrund guter Leistungen sogar zum erweiterten Favoritenkreis auf den Titel. © Rolf Vennenbernd/dpa

Ihren Paso Doble bewertete die Fachjury mit soliden 19 Punkten. Am Ende griffen für Simone Thomalla (60) und Evgeny Vinokurov (34) jedoch mehr Zuschauer zum Telefonhörer, obwohl das Paar zuvor nur 16 Punkte ertanzen konnte.

Lusin gestand im Podcast, dass die Paso-Doble-Performance im Vergleich zu den Auftritten in den Wochen zuvor tatsächlich nicht so optimal gewesen sei. Über Neubauer merkte er diesbezüglich an: "Sie hat alles gegeben - vielleicht sogar etwas zu viel."

Klar ist, der Gewinner von 2023 hätte gerne weitergetanzt. Entsprechend bitter fällt sein Fazit aus: "Wir sind wirklich ein bisschen hart gelandet, das kann man schon sagen und dementsprechend waren wir natürlich einfach traurig."

Um den Schock endgültig zu verdauen, ist Lusin zusammen mit seiner Familie (Ehefrau Renata ist ebenfalls schon ausgeschieden) erst einmal nach Mallorca gereist. Auf der Baleareninsel wollen die beiden mit Töchterchen Stella jetzt ein paar schöne Ostertage verbringen.

Eine Verschnaufpause gibt es auch für alle Fans: Am Karfreitag pausiert die Liveshow. Stattdessen zeigt RTL um 20.15 Uhr das Special "Let's Dance – Die 25 beliebtesten Stars aller Zeiten". Regulär weiter geht es dann am 25. April.