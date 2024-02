Cyborg-Vibes: "Let's Dance"-Star geht mit Kunst-Hüften und Schrauben im Bein an den Start!

Hinter " Bergdoktor "-Star Mark Keller (58) ist der berühmt-berüchtigte Choreograf in der am kommenden Freitag (23. März) beginnenden RTL-Show tatsächlich der zweitälteste Promi-Teilnehmer.

Gerüchten zufolge soll Ekaterina Leonova (36) aufgrund ihrer Körpergröße die zukünftige Tanzpartnerin des 53-jährigen Choreografen werden. © Instagram/ekatleonova (Screenshot)

Im offiziellen Podcast zur Show stellt er jetzt aber klar: "Ich hoffe, dass irgendwann gesehen wird, dass es ein riesiger Unterschied ist, ob du Hip-Hop-Tänzer bist, also Urban Dance machst, oder ob du eleganten Standard- und Latein-Tanz machst."

Alles, was er sich die letzten 41 Jahre auf dem Parkett angeeignet habe, müsse er jetzt verlernen, erklärt der ehemalige Coach der "Popstars"-Band "No Angels". Es sei zudem auch 24 Jahre her, dass er zu der Choreografie eines Anderen getanzt habe.

"Das war damals bei 'The Dome' für Bastiaan Ragas", erinnert sich Soost. Mit wem er im TV-Studio in Köln-Ossendorf in nächster Zeit das Tanzbein schwingen wird, entscheidet sich erst in der großen Kennenlernshow am Freitag.

Doch die Gerüchteküche brodelt und serviert bereits eine erste Vermutung. Und die heißt: Ekaterina Leonova (36)! Da Soost mit einer Größe von 1,90 Metern den gesamten Cast überragt, liegt die vergleichsweise große Dreifach-Gewinnerin als Partnerin für viele nahe.