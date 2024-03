"Dauert ewig": "Let's Dance"-Star Ekaterina Leonova mit fiesem Diss gegen Detlef Soost

Detlef Soost (53) und Ekaterina Leonova (36) schwingen gemeinsam das Tanzbein bei "Let's Dance". © RTL / Stefan Gregorowius

Doch nun scheint sich die Frage zu stellen, ob dies überhaupt gerechtfertigt ist. Denn Detlev tut sich schwerer als angenommen mit dem Training. "Sorry, dass wir uns in den ersten Trainingstagen so selten gemeldet haben. Es dauert einfach ewig, bis der 'Kleine' sich alle Schritte merkt", berichtet seine Tanz-Partnerin Ekaterina Leonova (36) in ihrer Instagram-Story.

Der "Kleine", so nennt Ekat den Choreografen liebevoll. Der Grund: Der 53-Jährige überragt mit einer Größe von 1,90 Metern den gesamten "Let's Dance"-Cast.

Aktuell trainiere das Tanz-Paar acht Stunden am Tag. Doch wirklich helfen tut das derzeit noch nicht, wie die gebürtige Russin verrät. "Nein, der 'Kleine' lernt sehr langsam", antwortet Ekaterina auf eine Frage eines Users.

Allerdings kann Detlev mit der Spitze seiner Tanz-Partnerin sehr gut umgehen und nimmt es mit Humor.