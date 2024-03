Detlef D! Soost bei "Let's Dance" an der Spitze, doch Show-Legenden üben herbe Kritik!

Köln - Kein Tanzpaar sammelte bei " Let's Dance " zuletzt mehr Punkte als Detlef D! Soost (53) und Ekaterina Leonova (36). Trotzdem üben zwei ehemalige Legenden des beliebten RTL-Formats jetzt deutliche Kritik an "Mr. Popstars".

Profitänzer Christian Polanc (45, l.) und Ex-Handball-Star Pascal Hens (43) nehmen im Podcast die aktuellen "Let's Dance"-Auftritte unter die Lupe. © Bildmontage: Instagram/christianpolanc (Screenshot), Georg Wendt/dpa

Satte 22 Punkte kassierte das "Team D-Kat" in der zweiten Entscheidungsrunde am vergangenen Freitag von der Fachjury rund um Chef-Kritiker Joachim Llambi (59) für ihren heißblütigen Cha-Cha-Cha zu "Sexbomb".

Mit einem Zähler mehr auf der Habenseite als Lulu Lewe (32) und Massimo Sinató (43) setzten sich Ekat und Detlef im Rahmen der aktuellen 17. Staffel erstmals an die Spitze des Teilnehmerfeldes.

In seinem Podcast "Let's Talk About Dance" nahm Show-Urgestein Christian Polanc (45) den Auftritt der Spitzenreiter noch einmal genau unter die Lupe. An seiner Seite: Pascal Hens (43).

Der Ex-Handball-Star wurde einst im Jahr 2019 von "General Ekat" zum "Dancing Star" gedrillt.

Für beide war die Performance von "Team D-Kat" ebenfalls die beste des Abends, dennoch konnten sie bei Detlef einige Schwächen ausmachen. Vor allem seine Fußpositionen bereiteten Polanc "Schmerz".