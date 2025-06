War's das mit "Let's Dance"? Fan-Liebling schlägt plötzlich neuen Karriereweg ein

Köln - Überraschende Ankündigung von Evgeny Vinokurov (34): Der " Let's Dance "-Star möchte einen völlig neuen Karriereweg einschlagen. Ist sein Aus in der RTL -Show damit besiegelt?

Alles in Kürze

Wie Vinokurov selbst vollmundig verkündet, möchte er in Zukunft als "systemischer Coach" arbeiten. Inwieweit diese Entscheidung seine Karriere als Profitänzer beeinflusst, lässt der 34-Jährige allerdings noch offen.

Weiter heißt es in dem emotionalen Statement: "Ich bin auch Ehemann, Vater und Unternehmer!" Und genau diese Facetten seiner Persönlichkeit möchte Evgeny in Zukunft noch sichtbarer machen. Deshalb hat der Blondschopf einen Entschluss gefasst.

Bedauerlicherweise musste das Tanzpaar nach der siebten Show aufgrund einer Verletzung der Schauspielerin aufgeben. © Thomas Banneyer/dpa

In seinem neuen Berufsfeld will er Menschen mit Blick auf deren gesamte Lebenssituation bei privaten und beruflichen Herausforderungen unterstützen. Dabei steht vor allem die Selbstorganisationsfähigkeit im Fokus. Heißt: Probleme sollen aus eigener Kraft gelöst werden.

Evgeny beteuert gegenüber seiner Community mit Nachdruck, dass diese Entscheidung beileibe nicht bloß eine fixe Idee zwischen Tür und Angel gewesen sei, sondern ein wohlüberlegter Schritt, den er in der nächsten Zeit gehen möchte.

Seine Community soll ihn auf diesem neuen Weg begleiten. "Ich nehme euch mit - in meinen Alltag, in meine Gedanken, in meine Projekte", verspricht das RTL-Gesicht: "Damit ihr nicht nur den Tänzer seht - sondern den ganzen Menschen dahinter!"

In der Kommentarspalte unter dem Beitrag erhält Evgeny jede Menge Zuspruch für seine Entscheidung. Nicht wenige befürchten jedoch, dass der 34-Jährigen deshalb nicht mehr bei "Let's Dance" zu sehen sein könnte. Entschieden ist diesbezüglich aber wohl noch nichts.