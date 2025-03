Mit Ekat zum Sieg? "Let's Dance"-Star Diego Pooth gibt Probleme hinter den Kulissen zu!

Promi-Spross Diego Pooth (21) und Profitänzerin Ekaterina Leonova (37) bilden bei "Let's Dance" das "Team Smarties". © Rolf Vennenbernd/dpa

Trotz seiner Sportlichkeit und der perfekten Tänzerfigur will der Knoten bei dem 21-Jährigen noch nicht platzen. "Ich bin null ein Tanz-Toni", hatte der Jüngste des neuen Teilnehmerfeldes noch vor dem Show-Start im "Punkt 12"-Interview mit Katja Burkard (59) klargestellt.

Was ihm nach eigener Aussage an Talent fehlt, will der Sohn von Verona Pooth (56) durch Ehrgeiz und Trainingsfleiß wettmachen. Mit Knallhart-Profi Ekaterina Leonova (37) schien er dafür genau die richtige Tanzpartnerin zugewiesen bekommen zu haben. Aber es hakt.

Seit Sonntag läuft die neue Trainingswoche. Doch der schnelle Lernerfolg bleibt auch diesmal wieder aus. "Sonntag ist immer ein bisschen problematisch, Montag auch. Dienstag eigentlich auch. Eigentlich ist es immer problematisch", gesteht Pooth in der Instagram-Story seiner Trainerin.

Leonova, die für ihre knüppelharten Einheiten bekannt ist und innerhalb der "Let's Dance"-Familie nicht umsonst den Spitznamen "General Ekat" trägt, versucht, ihren niedergeschlagenen Schützling sofort wieder aus seinem mentalen Loch herauszuziehen.