Droht ein Ausfall bei "Let's Dance"? Promi verletzt sich bei Unfall
Köln - Gibt es kurz vor Show-Start schon den ersten Ausfall bei "Let's Dance" zu beklagen? Ein Unfall eines Promis sorgt jetzt für Aufregung. Getroffen hat es Vanessa Borck (29).
Denn wie die Influencerin jetzt in ihrer Instagram-Story erklärt, sei sie vor ein paar Tagen auf der Treppe ausgerutscht und hingefallen. "Es tut echt verdammt weh", verrät sie ihren rund 1,8 Millionen Anhängern.
Die Folgen des Sturzes seien ein geprellter Zeh, der komplett dick sei, und ein riesiger blauer Fleck am Po gewesen. Dieser sei laut dem YouTube-Star zunächst geschwollen gewesen. "Ich hab’ Glück im Unglück gehabt, ich hätte ja auch auf meinen Kopf fallen können", macht die 29-Jährige zudem noch klar.
Doch ihre Fans müssen sich keine Sorgen machen, denn einem Auftritt in der beliebten RTL-Show steht nichts im Wege. "Let’s Dance kann kommen", so "Nessi", die trotz Prellung und Bluterguss an den Start gehen wird.
Mit einem Augenzwinkern legt sie nach: "Mein Körper ist bereit."
"Let's Dance"-: YouTube-Star Vanessa Borck hat erste Verletzung seit drei Jahren
Trotz allem sei der Zwischenfall ein großes Ärgernis für Vanessa, die durch den YouTube-Kanal "Couple On Tour", den sie gemeinsam mit ihrer damaligen Ehefrau Ina (29) führte, bekannt geworden ist.
Denn in den vergangenen drei Jahren sei sie nie verletzt gewesen, auch von Krankheiten wie Erkältungen sei sie im Großen und Ganzen verschont geblieben.
Inwiefern die 29-Jährige der kleine Fauxpas aber behindern wird, sieht man, wenn es am 27. Februar mit "Let's Dance" losgeht.
Am übernächsten Freitag steht nämlich die Kennenlernshow an, wo die Tanzpaare für die 19. Staffel bekannt geben werden. Was allerdings schon klar ist: Die Berlinerin wird als zweite Frau der Geschichte mit einer gleichgeschlechtlichen Partnerin an den Start gehen.
"Jetzt ist es raus: Vanessa wird mit einer FRAU tanzen, und wir lieben diese Kombi jetzt schon", verriet der Kölner Privatsender vor wenigen Tagen.
Titelfoto: RTL / Jörn Strojny