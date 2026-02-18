Droht ein Ausfall bei "Let's Dance"? Promi verletzt sich bei Unfall

Köln - Gibt es kurz vor Show-Start schon den ersten Ausfall bei " Let's Dance " zu beklagen? Ein Unfall eines Promis sorgt jetzt für Aufregung. Getroffen hat es Vanessa Borck (29).

Vanessa "Nessi" Borck (29) hat sich bei einem Unfall in den eigenen vier Wänden verletzt. © RTL / Jörn Strojny

Denn wie die Influencerin jetzt in ihrer Instagram-Story erklärt, sei sie vor ein paar Tagen auf der Treppe ausgerutscht und hingefallen. "Es tut echt verdammt weh", verrät sie ihren rund 1,8 Millionen Anhängern.

Die Folgen des Sturzes seien ein geprellter Zeh, der komplett dick sei, und ein riesiger blauer Fleck am Po gewesen. Dieser sei laut dem YouTube-Star zunächst geschwollen gewesen. "Ich hab’ Glück im Unglück gehabt, ich hätte ja auch auf meinen Kopf fallen können", macht die 29-Jährige zudem noch klar.

Doch ihre Fans müssen sich keine Sorgen machen, denn einem Auftritt in der beliebten RTL-Show steht nichts im Wege. "Let’s Dance kann kommen", so "Nessi", die trotz Prellung und Bluterguss an den Start gehen wird.

Mit einem Augenzwinkern legt sie nach: "Mein Körper ist bereit."