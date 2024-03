"Ein echter Showman!" Christian Polanc schwärmt von diesem "Let's Dance"-Kandidaten

Profitänzer Christian Polanc (45) ist in diesem Jahr auf eigenen Wunsch kein Teil von "Let's Dance". © Instagram/christianpolanc

Doch an Marks Bewegungen liegt das nicht unbedingt, meint zumindest Ex-"Let's Dance"-Aushängeschild Christian Polanc (45).

Denn der langjährige Profitänzer des Formats, der in diesem Jahr auf eigenen Wunsch kein Teil von "Let's Dance" ist, vermutet einen ganz anderen Grund für Marks bisher passables Abschneiden bei der Jury.

In seinem Podcast "Let's Talk About Dance", den er in dieser Woche gemeinsam mit "Die Verräter"-Kandidat Pascal Hens (43) aufgenommen hat, meint der 45-Jährige: "Seine Taktik ist wahrscheinlich, die Jury einfach so zuzureden, dass die dann gar nicht mehr so viel Zeit hat, irgendwas zu sagen."

Mark sei laut Christian einfach durch und durch ein Showman - und das habe bisher "auch ganz gut funktioniert."