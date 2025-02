Ein Häufchen Elend: Jeanette Biedermann muss "Let's Dance" absagen

Und auch Biedermann selbst meldete sich bei ihrer Community zu Wort und entschuldigte sich für ihren Ausfall. "Es tut mir so leid, ich hätte so gern getanzt", ließ die sichtlich angeschlagene Blondine wissen, die wie ein Häufchen Elend wirkte.

"Wir müssen auf einen weiteren Promi in der 1. Show verzichten: Jeanette fällt wegen eines grippalen Infektes aus und kann leider nicht tanzen", wurde am Donnerstag beim Instagram-Account der RTL-Show verkündet.

Jeanette Biedermann (45) muss am Freitag krankheitsbedingt bei der Tanzshow passen. © Screenshot/Instagram/jeanettebiedermann (Bildmontage)

Sie habe seit Tagen hohes Fieber. "Und mein Arzt hat mir dringend davon abgeraten, so auf die Tanzfläche zu gehen", begründete sie ihre Absage. Schließlich wolle sie ja auch niemanden anstecken.

Jeanette wünschte allen ihren Mitstreitern und den Zuschauern aber "trotzdem eine unfassbar schöne Show und ich drücke euch allen die Daumen". Sie wolle die Sendung auf jeden Fall am Fernseher verfolgen und dann in der nächsten Woche hoffentlich wieder dabei sein.

Auch die Veröffentlichung ihrer neuen Single "How It's Got to Be" musste die Sängerin aufgrund ihrer Krankheit auf nächste Woche Freitag verschieben. "Ich möchte fit sein und das mit euch zusammen feiern!", begründete sie die Verzögerung.

Trotz der Ausfälle von Leyla Lahouar und Jeanette Biedermann, die krankheitsbedingt natürlich nicht aus der Show ausscheiden können, wird wie üblich ein Paar bereits nach der ersten Sendung das Parkett verlassen müssen. Wer das sein wird, erfahrt Ihr am Freitag ab 20.15 Uhr bei RTL.