"Let's Dance"-Star schwärmt von neuem Partner: "Du bist einfach geil"

Hamburg/Köln - Das war heiß! Patricija Ionel (30) und Tanzpartner Mika Tatarkin (28) brachten am Freitag das Parkett bei der Profi-Challenge von " Let's Dance " zum Glühen.

Alles in Kürze

Patricija Ionel (30) und Tanzpartner Mika Tatarkin (28) sorgten mit ihrer Performance bei der Profi-Challenge von "Let's Dance" für Ekstase. © RTL/Stefan Gregorowius

Wie ihre Kollegen mussten die beiden, die noch nie in dieser Form zusammen getanzt hatten, eine ganz spezielle Emotion in ihrer Performance vertanzen. In ihrem Fall handelte es sich dabei um "Energie" - und mit dieser fegten die beiden auch über den Dancefloor.

Mit einem sexy Freestyle zu "I Put a Spell on You" von Garou sorgten sie bei den Zuschauern im Studio und vor den TV-Bildschirmen für Ekstase. Zwar reichte es am Ende nicht zu einem Platz auf dem Treppchen, glücklich waren die beiden aber trotzdem.

"Der Abend der Profis. Und was für einer. Wir haben getanzt, gefeiert, gefühlt – und jede Sekunde genossen. Danke an euch, liebes Publikum, für diese unglaubliche Energie. Für eure offenen Herzen, euren Applaus, eure Begeisterung. Ihr habt diesen Abend unvergesslich gemacht", schrieb die 30-Jährige am Samstag auf Instagram.

Patricijas größter Dank galt aber ihrem Tanzpartner: "Mika. Was bitte war das? Du bist nicht nur ein unfassbarer Tänzer – du bist ein echter Partner. Danke, dass du keine Angst hattest, mit mir neue Wege zu gehen. Für deine Stärke, deinen Mut, deinen Drive", schwärmte die Hamburgerin.