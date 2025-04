Ein Jahr nach Geburt ihrer Tochter: Arbeiten Renata und Valentin Lusin schon an zweitem Baby?

Mit dem Gedanken an die Vergangenheit wollen Renata und Valentin das heikle Thema aber nicht um jeden Preis erkämpfen wollen. Vielmehr das Schicksal soll entscheiden, ob es mit Baby Nummer zwei eines Tages klappt.

In einem Interview mit Gala stellten die zwei inzwischen aber unmissverständlich klar, liebend gerne ein Geschwisterchen für die Einjährige haben zu wollen.

Das Profi-Tanzpaar will in Sachen zweite Schwangerschaft nichts übers Knie brechen und erzwingen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Renata Lusin

Trotzdem lassen Gedankenspielchen an einen weiteren Wonneproppen die langjährigen "Let's Dance"-Stars nicht kalt. "Ein Geschwisterchen zu bekommen, wäre schon super schön. Irgendwie fühlen wir es einfach, dass es schön ist, Geschwister zu haben."

Denn: Sowohl die 37-Jährige als auch ihr Mann haben je einen Bruder, wissen daher ganz genau, was es bedeutet Geschwister zu haben. Überstürzen wollen sie deshalb aber trotzdem nichts, geben sie zu. "Wir nehmen es jetzt so, wie das Schicksal es uns in die Hände legt."

Auch ohne zweiten Sprössling hält Tochter Stella ihre Promi-Eltern auch allein gehörig auf Trab. "Im Moment genießen wir die Zeit sehr mit Stella. Es ist wirklich eine wunderschöne Zeit" ist sich das russische Pärchen einig.