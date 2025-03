"Ekstase" bei "Let's Dance": Christine Neubauer "rockt" die Hütte, erste Frau ist raus

Für Reality-TV-Star Leyla Lahouar (28) ist die "Let's Dance"-Reise nach Show drei bereits beendet. © Rolf Vennenbernd/dpa

Um kurz nach Mitternacht stand die Entscheidung fest: Leyla Lahouar ist raus. Die ehemalige Dschungelcamp-Bewohnerin präsentierte an der Seite ihres Profi-Tanzpartners Sergiu Maruster (32) einen Slowfox, bekam dafür aber nur elf magere Jury-Punkte.

Damit rangierte sie in der Abschlusstabelle vor dem Telefonvoting bereits auf dem letzten Platz. Nur die Zuschauer hätten die 28-Jährige noch retten können, doch zu wenige griffen am Ende zum Hörer.

Ihren Tanz hatte Leyla ihrem verstorbenen Vater gewidmet. "Mein Papa lebt leider nicht mehr, der ist 2018 gestorben", sagte sie in einem Video, das kurz vor ihrem Auftritt eingeblendet wurde. Nach ihrem Rauswurf zeigte sich die Frankfurterin selbstkritisch.

"Ich war selber gar nicht zufrieden mit meiner Leistung und das macht mich noch viel trauriger, weil wir es in den Proben echt gut gemacht haben", erklärte sie gegenüber RTL. In Zukunft wolle sie an ihrer Nervosität arbeiten. Vorher geht’s aber erstmal in den Urlaub.