Tränen, Buhrufe und ganz große Gefühle: So emotional war es bei "Let's Dance" noch nie

Köln - Große Gefühle bei " Let's Dance ": Am Freitagabend wurde es dank des Mottos "Magic Moments" ziemlich emotional! Schauspielerin Christine Neubauer (62) zeigte einen aufwühlenden Tanz voller Gefühle und Tränen, musste die beliebte RTL-Show aber dennoch verlassen.

Ihren Verbleib in der Show konnte sie mit ihrer Leistung jedoch nicht sichern und musste sich schließlich mit 24 Jury-Punkten der starken Konkurrenz geschlagen geben.

Thema der Choreografien der neunten Liveshow waren "Magic Moments" - also Erlebnisse aus der ganz persönlichen Lebensgeschichte der Teilnehmer. Kein Wunder also, dass es dabei ziemlich schnell sehr tränenreich wurde!

"Leute, was ist denn los?", fragte der 60-Jährige entgeistert, verglich die Kandidaten mit "Salzsäulen" und hielt sich auch bei Diegos Darbietung nicht zurück ("Du wusstest gar nicht, wo du teilweise warst"), was das Publikum mit lauten Buhrufen kommentierte. "Ihr könnt buhen, aber es hilft ja nichts", widersetzte sich Llambi dem Unmut der Zuschauer.

Das lag jedoch weniger an San Diego Pooths (21) Auftritt (der Sprössling von Verona Pooth hatte mit Ekaterina Leonova einen Flamenco aufs Parkett gelegt), sondern vielmehr an der Bewertung von Joachim Llambi (60) - auch bekannt als "Juror Gnadenlos".

Nach der neunten Liveshow sind nun also nur noch fünf Tanzpaare im Rennen um den Titel "Dancing Star 2025", das Finale soll schon in drei Wochen stattfinden. Wer sich in diesem Jahr das Krönchen schnappt? Es bleibt spannend!

