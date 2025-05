Entsetzen bei den Fans: Christina Hänni und Mann Luca verkünden vorläufiges Aus

Christina (35) und Luca Hänni (30) lernten sich bei "Let's Dance" (2020) kennen und lieben. Die beiden haben eine elf Monate alte Tochter. © Henning Kaiser/dpa

Zuletzt tanzte die 35-Jährige eindeutig auf zu vielen Hochzeiten, wie sie selbst einräumte. Darunter litten auch ihre Auftritte in der RTL-Show. Von allen Seiten hagelte es Kritik.

Die Konsequenz: Christina zog sich vorübergehend aus den sozialen Medien zurück, wirkte ausgebrannt.

Jetzt folgt ein weiterer Paukenschlag und der betrifft ihren Podcast. In "Don't Worry Be Hänni" gewähren die TV-Stars seit März 2024 immer wieder Einblicke in ihren Alltag. Dazu zählt auch das Leben mit ihrer bald ein Jahr alten Tochter, die im Juni zur Welt kam.

Doch damit ist jetzt Schluss! "Wir gehen in eine wundervolle Sommerpause, auch um dem Podcast ein kleines Fresh-up zu verpassen", erklärt Christina in der aktuellen und vorerst auch letzten Folge des unterhaltsamen Talk-Formats.

Ihr Ehemann stellt aber sofort klar, dass es kein Abschied für immer sein wird. Er sagt: "Wir wollen den Podcast auf jeden Fall weitermachen, aber jetzt steht der Sommer an." Diese Zeit wollen die beiden "ein bisschen genießen" und neue Energie sammeln.