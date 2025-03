Fan-Liebling Fabian Hambüchen verrät, wieso er wirklich bei "Let's Dance" mitmacht

Nach vier getanzten Shows ist Fabian Hambüchen der aktuelle Favorit auf den diesjährigen "Let's Dance"-Titel. © Rolf Vennenbernd/dpa

Lange Jahre prallten die Macher der beliebten Tanz-Show mit sämtlichen Anfragen an dem ehemaligen Kunstturner ab.

Bis Anfang des Jahres: Dann ließ sich der 37-Jährige aus Bergisch Gladbach doch überreden, wagte eines seiner aufregendsten Experimente.

Aus eigenem Antrieb hat Fabian Hambüchen aber nicht zugesagt - vielmehr habe ihm Ehefrau Viktoria den letzten Stoß gegeben.

Aber warum konnte RTL ihn bis zur diesjährigen Staffel nicht von "Let's Dance" überzeugen? "Ich habe mich einfach nicht getraut, weil ich nicht so den Bezug zum Tanzen hatte", verrät der Neu-Tänzer dem Sender.

Das tänzerische Feuer zum Lodern gebracht hatte erst der Hochzeitstanz mit seiner Auserwählten. "Und dann sagte meine Frau halt so ganz ehrlich und direkt, wie sie halt ist: 'Och, so blöd stellst du dich doch nicht an. Kannst doch bei Let's Dance mitmachen."