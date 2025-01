"Let's Dance"-Star Renata Lusin zieht aus Zuhause aus: Deshalb werden die Koffer gepackt

Diese wohnen zufällig ganz in der Nähe der MMC-Studios, in denen "Let's Dance" produziert wird.

Die kleine Stella ist inzwischen schon zehn Monate alt - und immer an der Seite ihrer sportlichen Eltern. © Instagram/renata_lusin (Screenshot)

Die Probe hat die 37-Jährige erfolgreich absolviert.

Schon während der "Let's Dance"-Tour im Herbst war Stella immer mit dabei. Damals kümmerte sich vor allem Renatas Mama, die extra aus Russland angereist war, um das Wohl der Kleinen.

"Ich dachte, in meinem Beruf werde ich es nie schaffen, so lange zu stillen, aber bei der Tour war sie komplett dabei, zwischen den Kulissen gestillt. Also, es ist alles möglich, wenn man es wirklich will", stellte die Mädchenmama dazu jüngst klar.

Allerdings wird die 37-Jährige schon bald lernen müssen, was es bedeutet, sein Kind "loszulassen", denn wie sie auf ihrem Instagram-Kanal bereits ankündigte, wird Stella ab August in die Kita gehen - ein erster Meilenstein im Abnabelungsprozess.

Bis es so weit ist, möchte Renata jede Sekunde mit ihrer Tochter genießen.

Zuvor hatte die TV-Bekanntheit insgesamt drei Fehlgeburten innerhalb von nur 365 Tagen erlitten. Auch deshalb saugt sie jede Sekunde mit ihrem Sprössling auf wie ein Schwamm. Verständlich.