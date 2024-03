Knallhart-Ansage von Onkel Joey für "Let's Dance"-Star Gabriel Kelly: "Erst was leisten!"

Köln - Gabriel Kelly (22) zählt in diesem Jahr zu den ganz großen Favoriten auf den " Let's Dance "-Pokal. Sein Onkel Joey Kelly (51) vertritt eine andere Meinung und sorgt mit einer knallharten Ansage an seinen Neffen für Wirbel!

Gabriel Kelly (22) rockt in der aktuellen "Let's Dance"-Staffel an der Seite von Malika Dzumaev (33) das gebohnerte Parkett. © Rolf Vennenbernd/dpa

Seine Teilnahme an der RTL-Show verläuft bislang wie am Schnürchen. Zum Auftakt der neuen Staffel sicherte sich Gabriel sogleich das Direktticket. Damit konnte er in der ersten regulären Liveshow nicht abgesägt werden.

Benötigt hätte der 22-Jährige den Schutz aber wohl ohnehin nicht, denn auch in den darauffolgenden Sendungen lieferte der Sohn von Angelo Kelly (42) eine Glanzleistung nach der anderen ab.

Was im Vergleich zu den anderen prominenten Kandidatinnen und Kandidaten allerdings auffällt, ist die spärliche Unterstützung seitens der eigenen Familie während der Auftritte am Freitagabend.

Gegenüber dem Kölner TV-Sender verriet der junge Musiker jetzt den Grund, warum sich unter anderem auch sein berühmt-berüchtigter Onkel Joey noch nicht im Studio in Köln-Ossendorf habe blicken lassen.

"Gabriel, du musst erstmal was leisten, damit ich vorbeikomme", soll der 51-jährige seinem Neffen mit auf den Weg gegeben haben. Alles unter 30 Jury-Punkten kommt aus Sicht des Ehrgeizlings wahrscheinlich einer Niederlage gleich.