Gerüchteküche brodelt: "Let's Dance"-Star plant Urlaub mit seiner Tanzpartnerin
Köln - Unmittelbar vor dem diesjährigen Finale von "Let's Dance" kommen rund um einen der Finalisten plötzlich interessante Fragen auf. Was läuft hinter den Kulissen mit seiner Tanzpartnerin?
Während sich schon seit Wochen Liebes-Gerüchte um Joel Mattli (32) und Malika Dzumaev (35) halten und sogar dessen Mutter in den höchsten Tönen von der Profi-Tänzerin schwärmt, werden plötzlich auch Spekulationen um andere Finalisten lauter.
Die Rede ist von Rapper Milano (27) und seiner Tanzpartnerin Marta Arndt (36)!
Sollten die beiden die aktuelle Staffel von "Let's Dance" nämlich gewinnen, hat der Musiker ganz besondere Pläne mit der 36-Jährigen. "Ich habe Marta versprochen, dass ich sie nach Dubai einlade. Wenn sie Bock hat ...", kündigt der Jungspund gegenüber RTL an.
Und: Die Tänzerin scheint vom besonderen Vorhaben nicht abgeneigt zu sein. "Ich bin immer offen für Sonne, für Sand am Meer."
Zwischen Marta und dem Rapper scheint es innerhalb der intensiven letzten Monate ziemlich gefunkt zu haben - offenbar vorrangig nur freundschaftlich.
Milano und Marta Arndt verbindet monatelanges Training
"Marta und ich, das ist wirklich sehr, sehr speziell. Wir denken gleich, wir reden gleich. Ohne sie wäre ich nicht der Milano, der ich heute bin", stellt der Überraschungs-Finalist klar.
Allerdings scheint die Zeit bei "Let's Dance" nicht spurlos an ihm vorbeigegangen zu sein. "Ich bin extrem müde, aber extrem fokussiert", sagt er vor dem spektakulären Finale am Freitagabend.
Sein Ziel: die Krone und den Titel "Dancing Star 2026" mit nach Hause zu nehmen. "Wenn man an etwas wirklich fest glaubt, wenn man wirklich motiviert ist, wenn man etwas unbedingt will, dann kann man das schaffen."
Nicht nur tänzerisch sei er während der Reise bei "Let's Dance" gereift - auch persönlich. "Es gibt einen Milano vor 'Let's Dance'. Und jetzt kann ich sagen, es gibt auch einen Milano nach 'Let's Dance'."
Zusammen mit Marta kämpft der Rapper am Freitagabend (ab 20.15 Uhr bei RTL) gegen Anna-Carina Woitschack (33) und Joel Mattli um den Titel "Dancing Star 2026". Parallel ist die Show auch auf RTL+ abrufbar.
Titelfoto: Thomas Banneyer/dpa