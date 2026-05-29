Gerüchteküche brodelt: "Let's Dance"-Star plant Urlaub mit seiner Tanzpartnerin

Köln - Unmittelbar vor dem diesjährigen Finale von " Let's Dance " kommen rund um einen der Finalisten plötzlich interessante Fragen auf. Was läuft hinter den Kulissen mit seiner Tanzpartnerin?

Nach wochenlangem Training und etlichen Liveshows kämpfen Milano und Marta Arndt am Freitagabend um die Krone bei "Let's Dance". © Thomas Banneyer/dpa

Während sich schon seit Wochen Liebes-Gerüchte um Joel Mattli (32) und Malika Dzumaev (35) halten und sogar dessen Mutter in den höchsten Tönen von der Profi-Tänzerin schwärmt, werden plötzlich auch Spekulationen um andere Finalisten lauter.

Die Rede ist von Rapper Milano (27) und seiner Tanzpartnerin Marta Arndt (36)!

Sollten die beiden die aktuelle Staffel von "Let's Dance" nämlich gewinnen, hat der Musiker ganz besondere Pläne mit der 36-Jährigen. "Ich habe Marta versprochen, dass ich sie nach Dubai einlade. Wenn sie Bock hat ...", kündigt der Jungspund gegenüber RTL an.

Und: Die Tänzerin scheint vom besonderen Vorhaben nicht abgeneigt zu sein. "Ich bin immer offen für Sonne, für Sand am Meer."

Zwischen Marta und dem Rapper scheint es innerhalb der intensiven letzten Monate ziemlich gefunkt zu haben - offenbar vorrangig nur freundschaftlich.