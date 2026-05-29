"Let's Dance"-Finale: Das ist der große Favorit der Jury

Köln - Am Freitagabend ist es so weit: Ab 20.15 Uhr steigt bei RTL das große Finale von " Let's Dance ". Anna-Carina Woitschack (33), Joel Mattli (32) und Milano (27) kämpfen um den Titel "Dancing Star". Für die drei Juroren gibt es einen klaren Favoriten.

Die "Let's Dance"-Jury um Jorge González (58, l.), Motsi Mabuse (45) und Joachim Llambi (61) hat einen großen Favoriten auf den Sieg. © Thomas Banneyer/dpa

"Sie hat diese kämpferische Energie. Chica-Power", schwärmt Jorge González (58) gegenüber "Bild" von Schlagersängerin Anna-Carina.

Und auch Kollegin Motsi Mabuse sehe in der 33-Jährigen das "Powergirl", welches von Beginn der 19. Staffel an "am stabilsten performt" habe.

Zudem habe die Ex-Frau von Stefan Mross (50) einen großen Vorteil gegenüber ihren Konkurrenten.

Denn als Frau habe sie es ein bisschen einfacher, da sie nur folgen müsse, während die Männer gleichzeitig Schritte lernen und führen müssen. "Die müssen doppelte Arbeit leisten", erklärt Motsi.

Besonders im Standard dürfe die Dame im Arm stehen und sich führen lassen, führt Chefjuror Joachim Llambi (61) aus.

Aber auch der Schweizer Joel Mattli wird von den drei Juroren sehr geschätzt, denn der "Ninja Warrior"-Star habe "eine grandiose Entwicklung" hingelegt, wie González findet.