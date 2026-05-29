"Let's Dance"-Finale: Das ist der große Favorit der Jury
Köln - Am Freitagabend ist es so weit: Ab 20.15 Uhr steigt bei RTL das große Finale von "Let's Dance". Anna-Carina Woitschack (33), Joel Mattli (32) und Milano (27) kämpfen um den Titel "Dancing Star". Für die drei Juroren gibt es einen klaren Favoriten.
"Sie hat diese kämpferische Energie. Chica-Power", schwärmt Jorge González (58) gegenüber "Bild" von Schlagersängerin Anna-Carina.
Und auch Kollegin Motsi Mabuse sehe in der 33-Jährigen das "Powergirl", welches von Beginn der 19. Staffel an "am stabilsten performt" habe.
Zudem habe die Ex-Frau von Stefan Mross (50) einen großen Vorteil gegenüber ihren Konkurrenten.
Denn als Frau habe sie es ein bisschen einfacher, da sie nur folgen müsse, während die Männer gleichzeitig Schritte lernen und führen müssen. "Die müssen doppelte Arbeit leisten", erklärt Motsi.
Besonders im Standard dürfe die Dame im Arm stehen und sich führen lassen, führt Chefjuror Joachim Llambi (61) aus.
Aber auch der Schweizer Joel Mattli wird von den drei Juroren sehr geschätzt, denn der "Ninja Warrior"-Star habe "eine grandiose Entwicklung" hingelegt, wie González findet.
"Let's Dance": Motsi Mabuse mit Kritik an "Ninja Warrior" Joel Mattli
Während dem 61-jährigen Llambi vor allem die Harmonie mit Tanzpartnerin Malika Dzumaev (35) gefalle, hat Motsi Mabuse noch einen kleinen Kritikpunkt.
Die Jurorin ist der Ansicht, dass der 32-jährige Schweizer im Finale noch "mehr Feuer" brauche. "Er kann nicht nur die entspannte Schweiz sein", nörgelt Mabuse.
Der dritte Finalist im Bunde ist Rapper Milano, der nicht nur "die Herzen der Leute" erobert, sondern vor allem junge Zuschauer fürs Tanzen begeistert habe, macht González klar.
"Durch Milano sehen viele junge Leute: Tanzen ist cool", glaubt der 58-Jährige. Ein großes Lob hat Llambi für den Musiker parat. Denn für den bekennenden Fan des MSV Duisburg sei der 27-Jährige der Beste von allen, wenn er für sich alleine tanze.
Probleme gebe es dann allerdings beim Paartanz, da er dann noch technische Schwierigkeiten zeige, wie Llambi abschließend erklärt.
Man darf gespannt sein, welcher Promi sich die diesjährige "Let's Dance"-Krone aufsetzen wird. Der Sieger der 19. Staffel dürfte gegen Mitternacht feststehen.
Titelfoto: Thomas Banneyer/dpa